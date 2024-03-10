愛因斯坦醫學院位在紐約最貧窮地區 10億善款能幫布朗士多少？

愛因斯坦醫學院學生聞訊後歡欣鼓舞。(取自愛因斯坦醫學院官網)

位於紐約市布朗士 區的愛因斯坦醫學院(Albert Einstein College of Medicine)在宣布收到校董會主席高特斯曼(Ruth Gottesman)教授捐贈的10億元、並從今年8月起免除全部學費後，社會評價幾乎一致讚揚高特斯曼的捐款是善舉，保障了醫學生追逐夢想的自由；但也有聲音認為，此舉是否能如一些報導中所描述的那樣解決本地社區醫療資源不足的結構性問題，尚值得商榷。

根據「紐約時報」(New York Times)的採訪，日常需要打兩份工維持學業的愛因斯坦醫學院一年級學生巴克(Trevor Barker)表示，免學費的消息幫他消除了畢業後面臨的債務壓力，因此他會開始考慮賺錢較少但社會需求量最大的家庭醫學學科。

根據統計機構「教育數據倡議」(Education Data Initiative)的最新數據，在美國，醫學生平均每年需要負擔的學雜費高達5萬8968元，而在私立大學，四年學業的平均雜費更是高達26萬4704元。數據還顯示，醫學生在求學和實習期間平均欠下的債務超過25萬元，而在生活成本高昂的紐約市，需要背負的經濟壓力只會更大。

學債壓力大使精英學生進入醫學院求學的意願不高，而這直接影響了醫生的數量以及全社會醫療水平的下降。美國醫學協會(American Medical Association)主席艾倫費爾德(Jesse M. Ehrenfeld)表示，醫生短缺將成為一個全國性危機，未來十年，美國的醫生缺口可能會達到數萬人，在最壞的可能性下將達到10萬。而在學科細分下，醫生需求最大的家庭醫學由於收入較低，缺口更大，有才華的醫學生更傾向於選擇賺錢快的整形外科等領域。

紐約教育行業資深諮詢業者彭廣揚表示，高特斯曼教授生動地詮釋了當代知識分子的社會責任。他說，包括華人 在內的不少人稍有點小錢就「搶著去哈佛捐錢」，目的除了給自己留名外，也為了保送孩子進哈佛；而高特斯曼則把錢用在幫助真正有需要的人，這種想法本身就很高貴。

愛因斯坦醫學院所在的布朗士區是整個紐約州健康狀況排名墊底的郡級行政區，糖尿病、高血壓以及兒童哮喘的發病率都很高，而且居民人均擁有家庭保健醫生的數量最低。高特斯曼曾表示，她希望用捐款鼓勵更多低收入學生申請進入醫學院。樂觀者認為，這對於布朗士這樣一個在全紐約市收入最低的社區格外有意義。

來自布朗士本地的一年級生佩斯(Yuliana Dominguez Paez)表示，她畢業後會留在布朗士為養育她的社區服務。不過，她是全班183名同學中唯一的布朗士人，其他同學未來是否會選擇留下來，無人可以預測。

彭廣揚也透露，對於出身於普通華人家庭、有意學醫的學生，他很少會推薦他們去申請愛因斯坦學院。因為這所學校雖然在外界名氣不大，但在圈內很有地位，申請門檻也很高。更重要的是，愛因斯坦醫學院非常注重獨立研究，而非執業資質培訓，因此更適合能耐得住寂寞、有志於成為研究者的學生。