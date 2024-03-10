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強風吹拂下 加州死亡谷曼利湖北向擴2哩、湖水變淺了

記者張聲肇／綜合報導
死亡谷的曼利湖因為接收大量雨水，形成洪積湖。(路透)
死亡谷的曼利湖因為接收大量雨水，形成洪積湖。(路透)

加州死亡谷國家公園內的曼利湖(Lake Manly)最近在時速40哩的強風吹拂下，向北擴展了2哩，湖水擴散導致水深變淺。

因雨水積聚而成的曼利湖，因為強風加速湖水蒸發，湖水變淺也變濁，公園管理處暫時禁止在湖上划船等活動。

處長芮諾茲(Mike Reynolds)說，「整個湖面移動的場面，的確壯觀、驚人！但是，湖水逐漸乾涸，湖底一片混濁，遊客走在上面，有時候還拖著獨木舟，留下的腳印和拖行痕跡，可能多年後仍清晰可見。」

死亡谷的曼利湖因為接收大量雨水，形成洪積湖。圖為遊客在曼利湖的淺水泛舟。(路透)
死亡谷的曼利湖因為接收大量雨水，形成洪積湖。圖為遊客在曼利湖的淺水泛舟。(路透)

曼利湖位於惡水盆地的鹽盤上，因去年8月的颶風和2月初暴風雨帶來巨大雨量而形成的洪積湖。

公園巡邏員溫斯(Abby Wines)說，別以為死亡谷沒通向海洋，湖水就不會流走。強風吹襲造成湖面擴散，是「極為罕見」的特例，在「正常情況下，流進湖裡的水量遠低於蒸發掉的水分。」死亡谷是地球表面最乾燥的地區之一，也是北美洲最低窪之處。

在2月29日到3月2日之間的強風來襲之前，幾乎有一整個月，曼利湖吸引不少遊客前來泛舟。現在，遊客雖然不能再享受倘佯湖面之樂，但4月底之前，至少還成夠欣賞美麗的倒影。

加州 颶風

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