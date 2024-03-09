輪胎掉落砸毀汽車後…聯合航空又出包 飛機衝出跑道

一班聯航客機從舊金山起飛後不久，機輪竟掉落，砸毀地面一輛汽車，所幸無人傷亡。(美聯社)

聯合航空公司(United Airlines)連續兩天發生飛安事件，先是一架航班從舊金山 起飛後不久，輪胎竟然掉落，砸毀一輛汽車，8日上午又有一架班機在休士頓 布希洲際機場(Bush Intercontinental Airport)降落時衝出跑道，困在草地上，導致機場旅客被迫疏散；飛航主管單位已針對兩起事件展開調查。

聯航透過聲明表示，機上160名乘客和6名組員都未受傷；根據飛機著陸後所拍攝的影片，飛機向一側傾斜，較低一側的機翼非常靠近地面。

休士頓機場系統(Houston Airport System)也發表聲明，指稱聯航從田納西州 孟菲斯起飛的2477航班於8日上午8時左右降落在布希洲際機場，這架波音737 Max 8型客機偏離跑道、朝航廈登機門駛去。

聯航表示，事發後，機組人員協助所有乘客安全撤離。

聯航未說明飛機偏離跑道的原因。美國運輸安全委員會(NTSB)和聯邦航空管理局(FAA)已著手調查。

乘客阿拉德(Mike Allard)接受KTRK電視台訪問時說，飛機著陸後，他聽到巨大爆裂聲，之後飛機傾斜，所有人大吃一驚；他感覺飛機當時似乎正在轉彎，速度有點太快了，以致於滑出跑道。

機場系統表示，布希洲際機場起降並未受到事故影響。

一班聯航客機從舊金山起飛後不久，機輪竟掉落。(美聯社)

早前一日，另一班聯航客機從舊金山起飛後不久，機輪竟掉落，砸毀地面一輛汽車，所幸無人傷亡。

聯合航空證實，載有235名乘客和14名機組員的035航班，7日上午從舊金山國際機場起飛，目的地是日本大阪。飛機脫離跑道不久，左起落架就有一個輪胎脫落。掉在機場員工專用停車場，造成一輛汽車嚴重受損，左側車門、車頂及後車窗嚴重變形破裂，玻璃碎裂一地。

這架波音777-200型客機兩個主起落架支柱各有六顆輪胎，可以平均分散機身重量和著陸壓力，即使在輪胎脫落或損壞的情況下，客機仍能安全降落。聯航安排該機轉降洛杉磯，再派另一架客機於當晚將乘客送往大阪。

FAA也已對此事故展開調查。