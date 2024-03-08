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周日記得時鐘撥快1小時 夏令時爭議 各州不一曾有亂象

編譯周芳苑／綜合7日電
美國日光節約時間於3月10日開始，周六睡覺前記得把時鐘調快一小時，民眾當天少睡一小時。圖為白俄一名技術人員正在維修時鐘。（美聯社）
美國日光節約時間於3月10日開始，周六睡覺前記得把時鐘調快一小時，民眾當天少睡一小時。圖為白俄一名技術人員正在維修時鐘。（美聯社）

日光節約時間即將於3月10日開始，全美各地將再次把時鐘調快一小時，當天少睡一小時，明亮的白天隨之拉長。全美每年兩度調整時鐘的作法已維持一個多世紀，歷經兩次世界大戰、一度跨區混亂、直至1966年國會才通過法案實施。

每年3月、11月，美國大部分地區的時鐘各調快、調慢一小時，年復一年依季節調整時間備受爭議，許多人嫌麻煩，然而，全球約70個國家(占40%)目前也都採用「日光節約時間制」(daylight saving time, 或稱夏令時間)。

這種隨季節撥動時鐘的作法其來有自。

1890年代，紐西蘭天文學暨昆蟲學家哈德森(George Vernon Hudson)率先提出春、秋季調時間可增加日照時間；1900年代初，英國住宅建商威利特(William Willett)擔心民眾起床後無法享受早晨陽光，也鼓吹調整時間。但兩人的意見未獲支持。

直到一次世界大戰期間，德國以節能為由採用夏令時間，美國等其他國家隨即跟進；二次大戰期間，美國再次實施同一作法，稱為「戰爭時間」(war time)，為期一年。

如今全美除夏威夷和亞利桑納州，其他州幾乎全部實施夏令時間；歐洲、加拿大多數地區、澳洲部分地區實施。俄羅斯及亞洲並未實施。

二次大戰過後，美國計時制度曾出現亂象，有些地區保留夏令時間、有些地區放棄，假如駕車從俄亥俄州西維吉尼亞州，短短35哩路，須調手表七次。

為解決亂象，美國國會1966年通過「統一時間法案」(Uniform Time Act)，規定各州可自行決定是否實施夏令時間；該法案並規定全美夏令時間起訖日期。

時間調整造成困惑並未完全走入歷史，去年春天，黎巴嫩因政府配合穆斯林齋戒月而最後一刻宣布夏令時間推遲一個月開始，舉國大亂，該決定幾天之內被推翻。

每年兩次調時鐘確實諸多不便，因此，經常有人推動全年採用標準時間、或全年夏令時間。

1970年代能源危機期間，美國開始全年採用夏令時間，結果不受歡迎，人們在黑暗中起床、又在黑暗中上班；如果全年使用標準時間，則有長達八個月將失去額外的一小時日照。

西維吉尼亞州 俄亥俄州 澳洲

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