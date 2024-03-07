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2年打217針新冠疫苗 德男身體沒事

編譯盧思綸／綜合6日電
儘管有人在兩年多內注射高達217次新冠疫苗，對身體狀況並沒有不良影響，但醫學專家仍不建議這樣做。圖為德州一名護士為民眾注射新冠疫苗。(美聯社)
儘管有人在兩年多內注射高達217次新冠疫苗，對身體狀況並沒有不良影響，但醫學專家仍不建議這樣做。圖為德州一名護士為民眾注射新冠疫苗。(美聯社)

據英國廣播公司(BBC)報導，一名62歲的德國男子在兩年多內偷買並注射高達217次新冠疫苗，遭當局以詐欺起訴不成立；神奇的是，經過醫學團隊採檢，過度接種疫苗未對男子身體狀況造成不良影響，他也沒有感染過新冠病毒；儘管如此，醫學專家仍不建議這樣做。

刺胳針傳染病期刊(The Lancet Infectious Diseases)日前發表德國愛爾朗根-紐倫堡大學(University of Erlangen-Nuremberg)的研究說，一名62歲男子在29個月內私下購買並注射新冠疫苗217次，醫學團隊採檢男子血液和唾液發現，過度接種並未對他的免疫系統造成不良影響。

研究團隊表示，當初是從報紙上得知男子「事蹟」，便進一步聯繫並邀請他進行檢驗，目的是了解免疫系統對接種的反應。

不過男子私下購買和注射疫苗已經違法，當局蒐集130次注射證據提起詐欺，最終罪名不成立。

報導說，事實上，新冠疫苗不會導致感染，而是教身體如何對抗疾病，如mRNA疫苗透過向身體細胞展現一小段新冠病毒的遺傳密碼，免疫系統就能學會辨別和消滅病毒。

不過研究人員也提出，過度接種可能導致免疫系統的特定細胞疲乏；研究團隊並未在男子體內發現這個情況，而且也沒有跡象顯示他曾經感染新冠病毒。

最重要的是，學者表示不建議以過度接種作為加強免疫系統的方式，該男子只能算是個案，目前缺乏更多研究提供具體結論。

疫苗 德國 詐欺

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