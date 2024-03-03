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時尚達人愛普菲爾102歲辭世 去世前一天還在發IG

編譯俞仲慈／綜合2日電
時尚達人愛普菲爾以102歲高齡辭世，圖為她在2016年出席紐約時裝周，時年94歲。(美聯社)
時尚達人愛普菲爾以102歲高齡辭世，圖為她在2016年出席紐約時裝周，時年94歲。(美聯社)

知名室內設計師暨時尚達人艾瑞絲·愛普菲爾(Iris Apfel)傳出死訊，享壽102歲，其經紀人1日證實這項消息，但並未公布確實死因。

美聯社報導，生於1921年8月29日的愛普菲爾在2月29日還透過Instagram宣布迎接102歲半生日，不料隔天就傳來不幸消息。

報導指出，愛普菲爾畢業後就踏入時尚圈，1948年和丈夫卡爾(Carl Apfel)結婚，兩年後創辦紡織公司「舊世界織布工坊」(Old World Weavers)，專門仿製古董紡織品，並曾替六位美國總統負責白宮室內設計工作。

由於織品業務遍及全球，愛普菲爾足跡踏遍全世界，愛上充滿異國風情的手工訂製服飾，其經典造型就是將羽毛圍巾加上彩色珠串、手鐲以及印第安原住民圖騰外套的混搭風。

同時一頭銀白短髮，誇張的大圓黑框眼鏡與鮮紅色口紅，愛普菲爾每次出席公開場合，都是最引人注目的焦點，2013年還獲選英國「衛報」(Guardian)50位「50歲以上最佳時尚者」名單。

愛普菲爾生前曾直言：「我不漂亮，我永遠不會漂亮，但這並不重要，我有更好的特點，就是我有造型。」

正是這種特異獨行的風格，紐約大都會藝術博物館曾於2005年為愛普菲爾舉辦一場時尚造型特展；還有梅索斯(Albert Maysles)也為她拍攝紀錄片「時尚天后的繽紛人生」(Iris)。

憑藉著時尚造型的豐富經驗，愛普菲爾晚年仍活躍於社交媒體，在Instagram擁有近300萬粉絲，TikTok也吸引21萬5000名追蹤者。堅持不退休的她曾表示：「無論任何年齡退休都比死亡更糟，只是某個數字出現，不代表你就必須停下來。」

經紀人在聲明中也表示：「我會懷念她每天打電話，問我相同的問題：『今天我們要幹什麼？』足以證明她對工作永無止盡的渴望。」

退休 大都會 原住民

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