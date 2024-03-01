MLB黃金單身漢大谷翔平拋結婚震撼彈 人生清單再勾1項

道奇隊大谷翔平2月29日宣布結婚喜訊，圖為在春訓期間露出可愛的笑容。(美聯社)

美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯道奇 隊球星大谷翔平 ，2月29日突在社群平台個人IG上宣布與日本 女性結婚的喜訊，震驚各界。大谷在球場上是大家爭相追逐的焦點，場外的個人生活也頗受矚目，但他一向低調。

大谷翔平今年球季以10年、7億美元合約加盟道奇隊，這位黃金單身漢鮮少傳緋聞，行程被棒球塞滿，戀愛生活一直受到關注卻從未有解答。

大谷在聲明表示，今天受訪時將會對外說明，也希望媒體避免在未獲同意下採訪兩家親人。

大谷貼文中的白底結婚聲明，右下角還可以看到愛犬照片。他發表的英文、日文版本聲明也有些許不同。

大谷在英文聲明中則說，「我要向所有朋友和球迷宣布一項消息，我不只在道奇展開職業生涯新篇章，還和來自我祖國的日本人展開新生活，她對我來說非常特別，我想讓大家知道，我現在已經結婚了。我對未來感到興奮，感謝您們的支持。」

在日文聲明中，他表示，「感謝大家一直以來的熱情支持，雖然新球季即將開始，但今天要跟大家報告自己結婚的消息。面對即將在新球隊與新環境中展開新生活，我們兩人（加一狗）將攜手相互扶持，希望能和所有球迷共同邁步。雖然還有很多不夠成熟的部分，仍盼有幸獲得大家溫暖守護。」

大谷翔平的人生在此之前都圍繞著棒球，從小就擬定「野球人生」規畫表，訂出加入大聯盟、拿下世界大賽冠軍等目標，其中進入大聯盟先發輪值、拿下經典賽MVP都已經達成。

大谷代言廣告的各大企業紛紛表示祝福，日本雅虎也祭出特效，只要在搜尋欄位輸入「大谷翔平」就會出現彩花。

大谷翔平代言的各大企業立刻發文祝賀。三菱UFJ銀行下午發表評論表示，「恭喜結婚。我們未來也將全力支持持續迎接挑戰的大谷翔平選手」。