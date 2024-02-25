阿州檢察長：無意對IVF機構或家庭控罪

阿拉巴馬州檢察長說，他無意援引該州法院判決，來追究銷毀冷凍胚胎者的責任。圖為阿州一個IVF機構。(路透)

阿拉巴馬州 最高法院裁決禁止銷毀冷凍胚胎(frozen embryos)，否則依法追究責任，這項裁決對共和黨 造成政治衝擊。路透報導，阿州檢察長辦公室表示，「無意」對提供體外人工受孕(in vitro fertilization，IVF)機構或接受試管嬰兒家庭控罪。

阿州檢察長馬歇爾(Steve Marshall)首席法律顧問羅伯森(Katherine Robertson)23日發表聲明強調：「馬歇爾無意引援阿州最高法院的裁決，作為起訴試管嬰兒家庭或服務機構的根據。」

阿州裁決的起因，是有人不慎接觸並破壞冷凍胚胎，有三對夫婦出面求償，最後認定冷凍胚胎(frozen embryos)等同「兒童」(children)，並援用2018年州法修正案，賦予胎兒生命權，銷毀冷凍胚胎者須付法律責任。

阿拉巴馬大學(UAB)因此暫時關閉旗下IVF實驗室，至少有三家生育診所停止提供IVF服務，讓寄望試管嬰兒的家庭也飽受壓力。

有鑑於2022年聯邦最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)保護女性墮胎 權的裁決，交由各州自行立法規定，此後包括阿州等多個保守州幾乎全面禁止墮胎。

醫療權益人士相當憂心，主張「胎兒人格」並禁止銷毀冷凍胚胎的裁決，日後將在各州掀起限縮女性生育權益的連鎖反應。

共和黨人也深恐阿州裁決不利於年底總統大選選情，尋求連任的拜登總統22日也指責該裁決是對個人醫療選擇的漠視，簡直「令人震驚且不可接受」。

阿州眾議會少數黨領袖、民主黨籍丹尼爾斯(Anthony Daniels)提出新法案，明確列出「根據州法律，任何存在於人類子宮之外的受精卵或人類胚胎，都不被視為未出生兒童或人類」，以推翻最高法院裁決。

身兼醫師的阿州共和黨籍州參議員梅爾森(Tim Melson)也向當地媒體表示，為保護IVF相關業者以及家庭，將提交新法案，根據無黨派法律諮詢組織「立法服務機構」(Legislative Services Agency)表示，梅爾森新法案最快27日送交州參議會審議。