國際軍援疲勞 烏軍彈藥不足 砲彈被迫省著用

烏軍彈藥十分缺乏，前線部隊已開始管制彈藥。這是去年5月前線烏軍正在搬運砲彈。(路透)

俄烏戰爭已經進入第三年，對抗俄軍侵略的烏克蘭 戰士們卻發現，外援正在減少，對他們至關重要的武器彈藥愈來愈緊張，這不可避免地影響到他們的情緒。

國家廣播公司(NBC)記者最近走訪俄烏交戰前線的一個烏克蘭城鎮，發現烏克蘭人將自己的情緒以塗鴉方式書寫在斷壁殘垣之上。「我們並沒有太多要求，」在距離巴赫穆特不遠處的一堵斷牆以黑色大字寫著。 「我們只是需要砲彈和飛行器。放心，仗由我們自己打。」

美國之音引述NBC報導說，當俄軍剛開始入侵時，全世界很多人都不看好烏克蘭，但是烏克蘭人勇敢上戰場，頂住俄軍進攻，使得美國和其他西方國家紛紛向烏克蘭提供了大量的經援和軍援。這一切都為烏軍在2022年下半年在多個戰場和多條戰線上取得許多進展發揮了重大作用。

不過，時至今日烏克蘭又遭遇開戰不久時曾經遇到的窘況：世界對俄烏戰爭已經出現感覺疲勞，外國援助開始減少，連武器彈藥都很難滿足戰場的需求。而俄軍在抵擋烏軍去年夏天發動的反攻之後，目前正沿著將近1000公里長的前線向烏軍防禦陣地推進。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，烏軍第26砲兵旅一名指揮官向CNN表示，他的部隊通常都要聽他的號令何時開火、何時停火。而最近一段時間，他下的命令通常都是停火。

這位名叫阿爾特姆(Artem)的指揮官表示，他可以在螢幕上看到戰場實況，並且常常接獲陣地前步兵希望砲兵支援的要求。「去年夏天，我們一天使 用100發砲彈。敵人步兵根本不會想到進攻，因為他們知道我們會使用一切手段將他們擊退，」而現在烏軍被迫嚴格控制砲彈，只能打擊最高價值的目標。但這樣做會讓俄軍有機可乘，甚至偷偷穿越防線。

即使看到俄軍，而沒有人下令，那烏軍還不會開砲，因為必須節約砲彈。CNN說，這位砲兵指揮官所說的情況在整個前線的烏軍陣地都很普遍。

美國政府的援烏資金在去年12月已經用完，而新增600億元的軍援計畫因在國會眾院 受阻而無法到位，這不僅給烏軍前線部隊帶來了彈藥不足的困擾，而且給烏克蘭社會情緒投上了一層陰影。