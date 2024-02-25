開戰兩周年…俄烏無人機互轟 西方領袖現身挺澤倫斯基

俄烏戰事滿兩周年，歐盟執行委員會主席馮德萊恩(右二)偕義大利總理梅洛尼(左二)、加拿大總理杜魯多(左一)以及比利時首相德克羅(右一)抵達基輔，向烏克蘭總統澤倫斯基(中)重申對烏克蘭的堅定支持。(美聯社)

俄烏戰爭24日屆滿兩周年，俄軍利用無人機襲擊烏境城市；而烏軍也用無人機襲擊俄羅斯 境內一座重要鋼鐵廠，引發現場熊熊大火。

烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)出席首都基輔郊區霍斯托梅爾機場(Hostomel Airport)戶外舉行的紀念戰爭屆滿兩周年活動，他說：「我們已為此奮戰了730天。我們會在生命中最美好的一天取得勝利。」他還說，烏克蘭將會戰勝俄羅斯，戰爭要結束也必須依照烏國開出的條件。

澤倫斯基偕同加拿大、義大利、比利時總理以及歐洲聯盟執行委員會(European Commission)主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)一起發表談話；這四位西方領袖當天齊聚一堂，展現與烏克蘭團結一心。

澤倫斯基還說：「任何正常人都希望結束戰爭。但我們沒有一人允許烏克蘭停戰。」他強調必須依照「我們提出的條件」結束戰爭，實現「正義的」和平。

馮德萊恩是與義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)、加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)以及比利時首相德克羅(Alexander De Croo)同時抵達基輔，在烏克蘭面臨彈藥和軍事裝備供應不足並影響戰場進退之時向基輔重申對烏克蘭的堅定支持。

「我們比以往任何時候都更堅定地與烏克蘭站在一起，包括在財務上、經濟上和道義上，直到烏克蘭最終獲得自由，」馮德萊恩在社媒X平台上貼文說。

「我們站在這裡，向兩年前2月24日沒有逃跑而是投入戰鬥的男女軍人表示感謝，」路透社引述梅洛尼的話說。 「這個地方象徵著莫斯科的失敗，也像徵著烏克蘭的自豪。」

拜登 總統拜登則讚揚「英勇的烏克蘭人民奮戰不懈，他們捍衛自身自由與未來的決心毫不屈服」。拜登還說：「美國及世界各地的人們都了解到，這場仗的利害關係遠遠超越烏克蘭。」

烏克蘭軍隊總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrsky)當天表示，「光明」將會戰勝「黑暗」。他在社群媒體發文寫道：「我堅信，團結就是我國的勝利。這一定會發生，因為光明總是會戰勝黑暗！」

在基輔以外的地區，激烈的戰鬥仍在持續。路透引述敖德薩州長的話說，俄羅斯無人機連續第二個夜晚襲擊了敖德薩港，擊中一棟住宅大樓，造成一人死亡。在第聶伯羅市，一架俄羅斯無人機擊中一棟公寓大樓，救援人員搜尋到兩具遺體。

同時，路透引述基輔消息人士說，烏克蘭無人機襲擊了俄羅斯一家鋼鐵廠，而俄羅斯官員證實，距離烏克蘭邊境400公里的利佩茨克市的鋼鐵廠遭到襲擊。這家鋼鐵廠的產量佔俄羅斯鋼鐵總產量的18%。