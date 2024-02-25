俄侵烏兩周年 美駐中國大使：對北京挺莫斯科很失望

美國駐中國大使伯恩斯說，烏戰爆發以來，美國對中國的作為很是失望。(路透)

美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)在北京公開表達美方對中國繼續支持俄羅斯 「很是失望」，也非常關切中國企業助長俄羅斯軍事工業複合體的行動，已向中國對口官員提出美方關切。

俄羅斯入侵烏克蘭 屆滿兩周年前夕，波蘭、烏克蘭、與歐盟駐中使團在北京聚會，表達堅定支持烏克蘭。伯恩斯在會上發表演說時，作以上表示。

據美國駐中國大使館官網發布，伯恩斯表示，兩年前的這一周，俄羅斯入侵烏克蘭，造成了二戰以來，對歐洲和平、對世界和平，最大的威脅。他說，俄羅斯的侵略是滔天大罪，徹底違背了聯合國憲章，直接侵犯了國際秩序。俄羅斯總統普亭必須被擋在烏克蘭，必須受到威懾，以防其威脅波及鄰近的北約 盟友，也防其威脅到北約本身。

伯恩斯還說，俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)被謀殺，將莫斯科執政者的殘暴不仁、心狠手辣、目中無人、威權專制展露無遺。

伯恩斯接著話鋒一轉反問：「所以，中國做了什麼呢？」他直言，美國很是失望，因為中國繼續向兩年前大舉違反聯合國憲章、非法殘暴侵略烏克蘭的俄羅斯，提供政治和外交支持。

伯恩斯並表示，在北京，由國家控制的新聞媒體將這場戰爭歸罪於北約和歐盟；事實上，這個錯完全落在克里姆林宮的一個人肩上。

他提到，美國非常關切中國企業助長俄羅斯軍事工業複合體的行動，在最近的兩、三周已向中國的對口官員提出這些關切。

伯恩斯還形容，中國對烏克蘭主權和獨立之存亡問題所抱持的緘默無聲，其實是「震耳欲聾」的。而且，其對俄羅斯的支持確確實實令人萬分擔憂。

伯恩斯罕見在北京公開批評中國，美國使館還將這篇演說內容發布在官方微博，引發中國網友熱烈回應，多數表態支持烏克蘭。至24日，這篇演說未遭到審查刪除。

烏克蘭近日在戰事吃緊，中國雖聲稱「勸和促談」，但迄今未向俄羅斯施壓，引發美國不滿。