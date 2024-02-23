手機斷訊 消費者該如何應變？

AT&T和Verizon、T-Mobile等多家服務供應商22日早上突斷訊，手機用戶受影響。(美聯社)

全國數以千萬計手機用戶22日突然服務中斷；華爾街日報提醒所有用戶，別忘了過去幾年來，手機製造商和行動電信業者已建立了強大的行動網絡支援系統，即使遇到斷訊，用戶仍有辦法撥打電話和發送簡訊。

替代辦法包括：

撥打Wi-Fi電話

如果在家、在工作場所或在公共Wi-Fi網路範圍內，首先可以試著使用Wi-Fi通話和發送簡訊。AT&T、T-Mobile和Verizon等主要營運商都免費提供這項服務。若要撥打Wi-FI電話，記得先打開這項功能。

透過衛星發送緊急訊息

大多數智慧型手機都可使用任何可用的行動通訊服務撥打緊急電話(SOS)。即便你的電信業者故障，你仍可以撥打911。2022年iPhone 14機型推出後，蘋果引入衛星緊急求救服務；若完全沒有行動網路或收不到Wi-Fi，使用者仍可透過衛星連線發送SOS緊急求救訊息。記得這項衛星連線緊急功能須在戶外，且天空視野清晰才能使用。Android 主流手機尚不具備同等功能。

使用Messages、FaceTime或WhatsApp等程式

Apple的iMessage功能內建於iPhone、iPad和Mac訊息(Messages)應用程式中，無論使用行動通訊網路或Wi-Fi，操作方式都相同；FaceTime亦然；使用Wi-Fi即可聯絡其他Apple用戶。在Google Android訊息應用程式中開啟RCS訊息功能，用戶也可透過Wi-Fi發送訊息。

WhatsApp是同時在iPhone和Android群體中流行的資訊流通替代方式，它也支援音訊通話。Zoom、Google Meet、Microsoft Teams和Slack等辦公室通訊工具，也提供視訊和音訊通話選項，但在行動通訊網路故障時，須使用Wi-Fi才能讓它們正常運作。

使用離線地圖導航

雖然手機定位服務須以行動通訊網路來確定位置，但它還是可以使用GPS、Wi-Fi等訊號。這表示即使行動通訊網路出現故障，也應該可以使用導航或至少可以追蹤自己所在位置。但導航應用程式需要地圖，建議提前下載Google或Apple離線地圖，這樣就能在有Wi-Fi範圍內使用離線地圖導航。