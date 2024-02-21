普亭：俄無意在太空部署核武 僅發展出與美相當能力

俄羅斯總統普亭20日表示，莫斯科無意在太空部署核武，並聲稱俄國僅發展出與美國相當的太空能力。圖為俄羅斯2022年10月核試。(美聯社)

白宮上周確認俄國已經取得「令人不安的」反衛星武器能力後，俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)20日表示，莫斯科無意在太空 部署核武，並聲稱俄國僅發展出與美國相當的太空能力。

白宮上周指出，雖然俄羅斯的反衛星武器尚未投入使用，但白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)表示，這違反了國際「外太空條約」(Outer Space Treaty of 1967)；不過他拒絕評論該武器是否具有核武能力。

「外太空條約」是由包括俄羅斯在內的130多國家共同簽署，旨在禁止各國於地球軌道上部署「核武或任何大規模毀滅性武器」，或「以任何形式在太空建置武器」；白宮表示將會在這問題上尋求直接與俄羅斯接觸。

普亭在聲明中表示：「我們的立場很明確且透明：我們始終堅決反對在太空部署核武；我們不但反對，且敦促所有人遵守該領域現有所有協議。」

普亭在與國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)會面時指出，俄羅斯只發展出了「包括美國在內等其他國家」所擁有的太空能力；普亭補充說，「而他們心知肚明」。

蕭依古指出：「我們沒有在太空部署任何核武，或任何能用來攻擊衛星或能製造出會導致衛星無法有效工作的相關元素。」

蕭依古聲稱，白宮指控俄羅斯擁有新太空能力，可能是為了要藉此逼迫國會支持對烏克蘭的援助，並藉此鼓勵莫斯科重回因烏克蘭問題與美國關係緊張而暫停的核武軍備控制談判。

普亭並未排除未來重新與美國接觸的可能性，但他重申，華盛頓要讓俄羅斯在烏克蘭戰敗的努力，讓這類接觸暫時無法實現。