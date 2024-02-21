研究8國近億人接種結果 新冠疫苗略增神經、心血管問題

研究發現，接種新冠疫苗雖有助保護人體避免陷入重症、死亡或出現長新冠問題，卻也造成神經系統、血液、心臟等問題小幅增加。(美聯社)

世界各國針對新冠疫苗 展開的迄今最大規模的一項研究發現，接種新冠疫苗有助於保護人體避免因為感染病毒而陷入重症、死亡或出現長新冠問題，但統計顯示疫苗卻造成神經系統、血液、心臟等問題小幅增加。

莫德納 藥廠(Moderna)、輝瑞 藥廠(Pfizer)與合作夥伴德國廠商BioNTech都是採用信使RNA(mRNA)技術研發新冠疫苗，疫苗問世之初就曾被指出可能導致心臟發炎機率增加的疑慮。

牛津大學(University of Oxford)研發、阿斯特捷利康(AstraZeneca，AZ)製造的病毒載體(viral-vector)新冠疫苗則可能讓腦部血栓風險提高。

病毒載體疫苗還與急性的周邊神經病變「格林-巴利症候群」(Guillain-Barre syndrome，GBS)風險增加有關。

過去三年裡，全球累計施打135億劑新冠疫苗，僅在歐洲地區就拯救100多萬條性命。然而，某些民眾還是因為新冠疫苗而健康受損，引發輿論對於疫苗利弊得失的討論。

全球疫苗數據系統(Global Vaccine Data Network)上周發表於「疫苗」(Vaccine)期刊的最新報告指出，根據八個國家、9900萬民眾接種結果，了解是否出現13種與疫苗副作用有關的健康狀況；加權計算讓研究人員方便指認小型研究容易忽略的病例。

心肌炎(myocarditis)在mRNA疫苗施打第一劑、第二劑或第三劑後都出現通報案例，最高比例則出現在莫德納第二劑疫苗施打過後。

mRNA疫苗施打第一劑與第四劑之後，出現心包膜炎(pericarditis)的機率也相對增加。

施打輝瑞疫苗的民眾中，出現七個急性瀰漫性腦脊髓炎(acute disseminated encephalomyelitis，ADEM)案例。