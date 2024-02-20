天文學家發現宇宙最亮類星體 太陽500兆倍亮

這幀由歐洲南方觀測台提供的照片顯示宇宙最亮的星體，編號J0529-4351，距地球約120億光年。(美聯社)

澳洲 天文學家19日表示，已發現一個可能是宇宙最亮的類星體，亮度是太陽的500兆倍，這個星體距離地球約120億光年，而且其黑洞幾乎每天吞噬掉一顆太陽。

一光年相當於5.8兆哩；這個編號J0529-4351的類星體從宇宙成形之初就存在。

美聯社報導，澳洲研究人員19日在「自然·天文學」(Nature Astronomy)期刊公布這項研究結果，這個類星體(quasar)的亮度是太陽的500兆倍，類星體背後的黑洞比太陽大170億倍。雖然在影像中這個類星體看起來只是一個小點，但科學家推測認為應該是一個「兇猛」的地方。繞著這個類星體黑洞旋轉的盤狀結構，是由從被吞噬的恆星吸收的明亮漩渦狀氣體和其他物質組成，彷彿就像一場宇宙颶風 。

澳洲國立大學(Australian National University)研究人員沃夫(Christian Wolf)說，「這個類星體是目前宇宙中已知最不安定的地方。」

類星體是星系中極度活躍和明亮的核心，其實歐洲南方天文台(European Southern Observatory)在1980年星際調查期間就已發現這個編號J0529-4351的星體，但當時被認為是一顆恆星，直到去年才被認為是類星體，澳洲與智利的阿塔卡馬沙漠(Atacama Desert)的望遠鏡觀測結果都確認這項論點。

耶魯大學 (Yale University)教授普里亞姆瓦達·那塔拉印(Priyamvada Natarajan)說，「這個類星體令人興奮的地方在於它就藏在我們眼前，之前卻被錯誤歸類為恆星。」

從後續觀測與電腦模型來看，科學家認為該類星體的黑洞一年可吞噬掉約370顆太陽，幾乎一天一顆，進一步的分析發現，其黑洞的質量是太陽質量的17至19億倍，未來科學家將再深入研究，了解其發展速度為何。