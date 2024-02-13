黃仁勳：各國應建AI基礎設施 未來開發成本降低不用7兆

輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

美國繪圖晶片業巨擘輝達 (Nvidia)執行長黃仁勳 12日在杜拜表示，每個國家都有必要建立自己的人工智慧(AI )基礎設施，一方面可藉此善用AI的經濟潛力，同時兼顧保護自身文化。

中央社引用路透報導，黃仁勳在杜拜召開的世界政府峰會(World Government Summit)上說：「你們不能讓其他人來做這些事。」黃仁勳預計，未來幾年運算技術的進步，將使開發人工智慧(AI)的成本遠低於奧特曼(Sam Altman)聲稱所需的7兆美元。

黃仁勳12日在杜拜舉行的世界政府峰會上表示，「你不能假設你會買更多電腦，而是必須假設電腦會變得更快，因此不會需要那麼多總量。」

輝達生產歷來最受歡迎的AI晶片，黃仁勳相信晶片產業將降低AI的成本，因為這些零件的製造速度「愈來愈快」。

華爾街日報日前報導，OpenAI執行官奧特曼(Sam Altman)正向包括阿拉伯聯合大公國在內的中東投資者籌集7兆美元，用於一項半導體計畫，以與輝達競爭AI市場。

黃仁勳並不認為AI支出的成長會很快結束。他在演講中估計，未來五年內為AI提供支援的全球資料中心成本將翻倍，「我們正處於新時代的開始。資料中心的安裝基礎價值約為1兆美元。在未來四到五年內，我們將擁有價值2兆美元的數據中心，為世界各地的軟體提供支援。」

輝達稱霸高端AI晶片市場，使其市值已飆升至1兆7300億美元。

黃仁勳表示，由於AI運算的效率以迅速步伐提升，輝達正使得AI應用「民主化」。他說：「剩下來的工作就真的要靠你們採取主動，啟動你們的產業，盡快建立基礎設施。」

黃仁勳還說，人們對於AI危險性的憂慮被誇大。他舉例，一些曾是全新的科技和產業，例如汽車和航空，後來也都得到成功監管。他表示：「對一些人而言，讓人們對這項新科技感到恐懼和神祕，鼓勵他人不對AI有任何作為而是倚賴他們來做，符合他們的利益。我認為這是錯誤的。」