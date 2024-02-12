67票對27票 參院通過953.4億援外案程序表決

聯邦參院11日程序表決通過援助烏克蘭、以色列、台灣外援法案。圖為參院多數黨領袖舒默。(歐新社)

參院 11日以67票對27票通過總金額953億4000萬元的援助烏克蘭、以色列和台灣的包裹法案的程序表決，凸顯兩黨議員不畏共和黨 強硬派及前總統川普反對，仍力挺兩黨合作(bipartisan)的援外法案。

民主黨領導的參院以40票的差距清除最後一道程序障礙，推進援外法案進程，最終投票將於未來幾天舉行；但這項應可在參院過關的法案可能會在共和黨居多數的眾院 受阻。

在俄羅斯侵略烏克蘭即將屆滿兩周年之際，這筆資金對基輔而言相當關鍵。

參院通過法案後將送交共和黨掌握的眾院，前景不明。

共和黨初選主要參選人川普在社群媒體上批評，對外國的金援應採借貸形式後，18位共和黨人依舊倒戈支持該法案。

11日投票之前，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)斥責那些無視美國全球利益的人，哀嘆美國領導力和對國際的承諾減弱。麥康諾說：「這是閒人的閒事，參院不容，美國的領導能力很重要，但目前有問題。」

民主黨籍的拜登總統數月來推動法案通過；他9日表示，國會若未能通過該法案，將被歸咎「疏忽」。

參院下次行動訂12日實施，議員將舉辦兩場程序投票，一是採納外援計畫作為眾院基本法案的修正案；另一項則是在最終投票前限制辯論，最終投票可能14日登場。

這項立法包括610億元對烏克蘭金援、140億元的對以色列金援，以及48億3000萬元對台灣等印太國家的支援，以遏止中國侵略。

此外，法案將提供91億5000萬元人道協助給加薩、西岸、烏克蘭及全球各地戰區的民眾。

共和黨在眾院掌握219席對民主黨212席的些微多數，共和黨籍的眾院議長強生(Mike Johnson)說他收到法案後，或許會將法案分拆處理。

不過，單獨金援以色列的法案上周在眾院遭到支持更廣泛參院法案的民主黨人反對，也未獲強硬共和黨人支持，形同強生的失敗。

由眾議員組成的兩黨代表團9日訪問基輔，矢言盡力通過這項措施；共和黨參議員認為，兩黨合作的法案將有利爭取眾院同黨議員的支持。