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眾院否決邊安法案 丹佛市長：心碎又憤怒

編譯盧炯燊／綜合11日電
邊境庇護制度改革法案，最終未能在眾院通過，丹佛深受無證移民影響之苦。圖為該市的無證移民收容所。(路透)
邊境庇護制度改革法案，最終未能在眾院通過，丹佛深受無證移民影響之苦。圖為該市的無證移民收容所。(路透)

國會參院兩黨達成的邊境庇護制度改革法案，最終未能在眾院通過，除了拜登政府外，許多受無證移民影響之苦的城市也大表失望，認為華府再一次未能解決他們城市面對的問題。

華爾街日報報導，丹佛是最受影響的城市之一，它的人口在71萬3000人左右，但在一年多的時間裡卻吸收了近4萬個無證移民，數字僅次於紐約，但人均則超過美國任何一座城市。

大量無議移民的湧入，導致丹佛預算緊張，學校和醫院擁擠，遊民人數不斷增加；報導指出，該市去年花了超過4200萬元為他們提供住房和食物，公校激增超過3000名學生，僅是這方面已造成預算缺口1750萬元；醫院去年無償收治近萬個無證移民患者，至少花了1000萬元。

國會參院兩黨達成的邊境庇護制度改革法案，最終未能在眾院通過，丹佛民主黨籍市長強斯...
國會參院兩黨達成的邊境庇護制度改革法案，最終未能在眾院通過，丹佛民主黨籍市長強斯頓即時在社媒Instragam發文，認為這是丹佛居民最感到心碎與憤怒的一天。(本報資料照)

參院法案內容包括承諾立即發放14億元，補助照顧無證移民的城市及非營利組織，現在補助無望，丹佛等城市要面對聯邦政府無法提供幫助的現實。

法案遭否決後，丹佛民主黨籍市長強斯頓(Mike Johnston)即時在社媒Instragam發文，認為這是丹佛居民最感到心碎的一天，更應該感到憤怒，因為該市正面臨人道主義危機。

強斯頓說，丹佛已花了超過4200萬元照顧近4萬個無證移民，包括600萬元用於支付那些選擇離開丹佛者的旅費。

官員估計，隨著移民不斷湧入，丹佛今年財政預算可能上升至1億8000萬元，若然沒有額外的聯邦幫助，該市每個部門會被迫削減預算15%。

丹佛的移民危機始於2022年，德州共和黨黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)堅稱，民主黨執政的城市及州應該對邊境危機承擔更多責任，因為他們對移民採取歡迎的立場。從當年12月開始，來自德州的巴士將移民持續運送到丹佛，最終令該市宣布進入緊急狀態。

去年12月，由於非法越境移民數量創歷史新高，德州巴士跨州載著無證移民到丹佛再次增加。

拜登政府已承諾向丹佛提供1100萬元補償，但強斯頓要求額外撥款260萬元；他強調，這不是意識形態辯論，想解決人道危機，就必先解決財政危機。

移民 預算 德州

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