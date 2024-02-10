接受卡爾森訪問 普亭：美有責任停供武器、說服基輔談判

俄羅斯總統普亭(右)同意在莫斯科接受前福斯新聞主播卡爾森(左)的採訪。(路透)

俄羅斯 總統普亭 接受前福斯新聞(Fox News)主持卡爾森(Tucker Carlson)訪問的錄製節目已經播出，普遍認為普亭成功利用這次訪問闡述俄羅斯與烏克蘭 開戰的理由及立場，卡爾森反而錯失挑戰普亭的機會。

俄羅斯總統普亭同意在莫斯科接受前福斯新聞主播卡爾森的採訪。(美聯社)

在兩個多小時的訪問裡，基本上沒有受到挑戰的普亭先給卡爾森上了一堂俄羅斯歷史課，大談自中世紀以來的俄羅斯歷史，再是闡述激發他向烏克蘭開戰，以及挑戰西方主導的世界秩序的想法。

普亭認為，華盛頓有責任停止提供烏克蘭武器，並說服基輔舉行談判，強調達成協議才是結束戰爭的途徑，重申「我們從未拒絕談判」。他也說，西方利用烏克蘭的戰略不會成功。

對於去年3月因間諜罪而被判刑的華爾街日報記者格什科維奇(Evan Gershkovich)，普亭說已準備好談判換囚，認為最好是交換釋放一名在德國被捕的俄羅斯人。

俄羅斯媒體9日全面報導這次訪問，國營通訊社稱這是「刺向不誠實媒體宣傳的匕首」。

當被問及在眾多西方媒體裡，為何克里姆林宮只批准卡爾森的訪問，普亭發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)指出，這是由於卡爾森與其他媒體的「片面」立場不同。

卡爾森曾多次質疑美國在俄烏戰爭中支持基輔的有效性，俄羅斯媒體經常報導他的評論，他現已離開福斯新聞。

評論認為，儘管卡爾森讓普亭盡情發揮而沒有作出挑戰，但收效不大，美國國會參院仍然認為額外援助烏克蘭，對抵禦俄羅斯攻擊至關重要。