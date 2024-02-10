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接受卡爾森訪問 普亭：美有責任停供武器、說服基輔談判

編譯盧炯燊／綜合9日電
俄羅斯總統普亭(右)同意在莫斯科接受前福斯新聞主播卡爾森(左)的採訪。(路透)
俄羅斯總統普亭(右)同意在莫斯科接受前福斯新聞主播卡爾森(左)的採訪。(路透)

俄羅斯總統普亭接受前福斯新聞(Fox News)主持卡爾森(Tucker Carlson)訪問的錄製節目已經播出，普遍認為普亭成功利用這次訪問闡述俄羅斯與烏克蘭開戰的理由及立場，卡爾森反而錯失挑戰普亭的機會。

俄羅斯總統普亭同意在莫斯科接受前福斯新聞主播卡爾森的採訪。(美聯社)
俄羅斯總統普亭同意在莫斯科接受前福斯新聞主播卡爾森的採訪。(美聯社)

在兩個多小時的訪問裡，基本上沒有受到挑戰的普亭先給卡爾森上了一堂俄羅斯歷史課，大談自中世紀以來的俄羅斯歷史，再是闡述激發他向烏克蘭開戰，以及挑戰西方主導的世界秩序的想法。

普亭認為，華盛頓有責任停止提供烏克蘭武器，並說服基輔舉行談判，強調達成協議才是結束戰爭的途徑，重申「我們從未拒絕談判」。他也說，西方利用烏克蘭的戰略不會成功。

對於去年3月因間諜罪而被判刑的華爾街日報記者格什科維奇(Evan Gershkovich)，普亭說已準備好談判換囚，認為最好是交換釋放一名在德國被捕的俄羅斯人。

俄羅斯媒體9日全面報導這次訪問，國營通訊社稱這是「刺向不誠實媒體宣傳的匕首」。

當被問及在眾多西方媒體裡，為何克里姆林宮只批准卡爾森的訪問，普亭發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)指出，這是由於卡爾森與其他媒體的「片面」立場不同。

卡爾森曾多次質疑美國在俄烏戰爭中支持基輔的有效性，俄羅斯媒體經常報導他的評論，他現已離開福斯新聞。

評論認為，儘管卡爾森讓普亭盡情發揮而沒有作出挑戰，但收效不大，美國國會參院仍然認為額外援助烏克蘭，對抵禦俄羅斯攻擊至關重要。

戰略與國際研究中心高級研究員斯內戈瓦亞(Maria Snegovaya)說，克宮得到它想要的，讓普亭有機會向西方表達他的想法，但宣傳效果卻不像預期那麼大，因為大多數人都不會傾聽。

俄羅斯總統普亭(右)同意在莫斯科接受前福斯新聞主播卡爾森(左)的採訪。(美聯社)
俄羅斯總統普亭(右)同意在莫斯科接受前福斯新聞主播卡爾森(左)的採訪。(美聯社)

普亭 俄羅斯 烏克蘭

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