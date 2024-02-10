超級盃有流量保證 30秒廣告飆上700萬元天價

超級盃的廣告屢創天價，30秒廣告今年要價700萬元。圖為佰百雞(Popeyes)炸雞店推出的超級盃廣告。(美聯社)

超級盃 30秒廣告平均價位連續第二年飆至700萬元；儘管近年許多企業嚴控行銷經費，廣告支出放緩，但超級盃廣告售價仍持續上漲。原因很簡單：超級盃吸引到的觀眾最多，是讓觀眾熟悉品牌、增加公司收入的最可靠保證。

在越來越多熱門節目轉移到串流平台、觀眾日益分散的媒體環境下，企業透過電視廣告接觸大眾的機會減少很多。但去年超級盃至少吸引了超過1億1500萬名觀眾，是絕無僅有的大眾行銷機會。

資深媒體分析師阿德蓋特(Brad Adgate)告訴紐約時報 ：「在碎片化時代，超級盃就像是以前的電視。」十年前，30秒超級盃廣告平均成本為240萬元，現在平均成本400萬元。這種成長是供需結果：每場超級盃播出時間和廣告數量都是固定的，競爭非常激烈。

轉播11日超級盃的哥倫比亞廣播公司(CBS) 去年11月幾周內就賣光廣告位置。多年來，超級盃廣告一直受到嚴密保護，比賽當天才會揭曉；但現在，超級盃廣告企業往往1月中旬就開始行銷。

外賣平台DoorDash行銷長阿莫-戈特弗里德(Kofi Amoo-Gottfried)表示：「這一切都是為了說一個可以賣很久的敘事。」

新澤西州 蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)策略傳播學教授史考特(Mary Scott)也說：「企業不僅是買下30秒廣告，更是在創造一場可以持續四到六周的轟動效應。」

●出鏡20秒 明星就賺500萬

至於在超級盃廣告現身的明星代言人，企業品牌管理高層向有線電視新聞網(CNN)表示，這些名人酬勞很少低於100萬元。今年至少有兩位好萊塢大明星獲得逾500萬元報酬，他們出現鏡頭的時間不到20秒。

男影星班艾佛列克(Ben Affleck)去年在超級盃廣告中飾演鄧肯甜甜圈得來速(Dunkin's Drive-thru)員工，酬勞據稱近1000萬元；他也協助構思廣告創意概念。

在2023年超級盃第一個出現的這支廣告播出後，鄧肯公司營業額出現爆炸式增長。消息人士告訴CNN，「第二天，他們賣出的甜甜圈數量創下歷史紀錄；一切盡在不言中。」