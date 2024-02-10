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泰勒絲將現身超級盃？球迷「賭一把」、拉斯維加斯喊NO

記者胡玉立／綜合報導
泰勒絲周日會不會到場觀看球星男友比賽，成為球迷談論焦點。圖為泰勒絲於美國聯盟決賽時，在場邊觀戰。(美聯社)
泰勒絲周日會不會到場觀看球星男友比賽，成為球迷談論焦點。圖為泰勒絲於美國聯盟決賽時，在場邊觀戰。(美聯社)

許多人都很關心流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)11日會否趕至賭城拉斯維加斯參加美式足球超級盃，為男友崔維斯凱爾西(Travis Kelce)和堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)加油；還有不少人的關注重點是：可否為此下注？若她到場，可否下注她比賽期間會出現電視螢幕多少次？不過，至少在拉斯維加斯，這種類型的投注是不被允許的。

美聯社報導，這類投注確實可以透過美國以外的體育博彩進行，例如總部位於哥斯大黎加的BetUS，也可能可以透過加拿大安大略省博彩部門進行。米高梅線上遊戲和體育合資企業BetMGM公關經理尤英(John Ewing)表示，他正在等待加拿大當局消息，看看此類賭注是否可行。

全美各州體育博彩投注法律各不相同，一般投注規則僅限球場上發生的事。少數幾州允許對獲勝教練所喝的開特力(Gatorade)飲料顏色下注。但在拉斯維加斯，並不允許這類型的投注。

拉斯維加斯一直是美國體育博彩要地，對投注類型有最嚴格的規定。

泰勒絲「時代巡迴演唱會」(Eras Tour)在日本東京將演出到10日，11日是否現身拉斯維加斯超級盃現場觀看男友比賽，成為粉絲討論焦點；人們為此下注，看似自然。

但是，尤英強調，不允許對場上動作以外的事下注是有道理的，「我們不希望賭注具有任何主觀性，」尤英說：「我們希望贏和輸，清清楚楚，這也是監管機構關心的問題。這就是為什麼要堅持這件事。」

不過，凱撒體育博彩(Caesars Sportsbook)助理交易總監普倫(Adam Pullen) 的看法是：賭注越多越好。

「有關押注泰勒絲或押注選舉之類的事，我們可能還需要幾年時間才能辦到，」普倫說：「我喜歡任何可以推動人們下注的東西。但這還是要看各個特定州的監管機構怎麼說。」

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