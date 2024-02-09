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春節團拜 習近平：風景這邊獨好

中國新聞組／綜合報導
中共最高領導人習近平在春節團拜會上，表示放眼全球仍是「風景這邊獨好」。（新華社）
中共最高領導人習近平在春節團拜會上，表示放眼全球仍是「風景這邊獨好」。（新華社）

中共中央委員會、中國國務院8日上午在北京人民大會堂舉辦「2024年春節團拜會」，中共最高領導人習近平在團拜會上，堅持「唱響」中國經濟光明論，表示放眼全球仍是「風景這邊獨好」。同時，中國國家統計局8日公布1月消費者物價指數(CPI)年減0.8%，已經連續四個月出現衰退，且是14年來最大跌幅。

在中國房地產業不斷暴雷、地方政府債務風險和通貨緊縮壓力攀升、外資大舉撤離、青年失業率高居不下、經濟復甦疲軟乏力、股市跌跌不休、股民哀嚎一片之際；習近平稱，過去一年多來，做到「全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，果斷實行新冠疫情防控轉段，推動經濟恢復發展，經濟總量超過126兆人民幣， 糧食總產再創新高，就業、物價整體平穩，放眼全球仍是『風景這邊獨好』」。

習近平在團拜會上，循例向各族人民，香港澳門同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。他並指出，「堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益」。

「堅決反對台獨分裂行徑」

央視新聞報導，習近平歷數去年執政成果，在涉台、涉外部分指出，「我們積極支持香港、澳門更好融入國家發展大局，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，有力捍衛國家主權、安全、發展利益」。

習近平高唱中國「這邊風景獨好」之際，正值中國當局試圖重振在習近平「親自部署」下遭受三年嚴厲「清零」防疫封城封控措施重創的經濟，但復甦增長卻持續疲軟乏力。

中國公布的最新官方數據顯示，1月製造業採購經理人指數(PMI)從去年12月的49%升至1月的49.2%，微升0.2%，但仍低於50%的榮枯線， 這表明，中國的製造業活動連續第四個月處於萎縮，在2024年初，中國製造業及整體經濟仍在掙扎著重獲勢頭，但難以恢復動力。

2023年，中國官方公布的GDP成長率是5.2%。 這個數字被廣泛認為是中國國家統計局化妝出來的，與中國去年的經濟現實反差過大。

IMF表示，拖累中國經濟成長的因素主要是房地產市場衰退、出口需求減弱、生產力提升疲軟和人口老化等。

此外，中國股市近期跌跌不休，跌至五年來的最低點，股民哀號遍野，迫使當局監管機構保證打擊股價操控和「惡意做空」。

反觀美國，美國三大股指那斯達克指數、史坦普500指數及道瓊工業指數2023年集體上漲，分別累漲43.42%、24.23%、13.7%。 而常糟中國貶低的印度的股市過去20多年來持續飆升，已從3000點一路上揚到7萬2000點，升幅達到24倍，令中國股民不得不感嘆。

日前，聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)接受媒體採訪談到中國經濟時說，中國經濟遭遇挑戰，而且已經脫離市場主導的成長模式。

中共最高領導人習近平在春節團拜會上，表示放眼全球仍是「風景這邊獨好」。 (新...
中共最高領導人習近平在春節團拜會上，表示放眼全球仍是「風景這邊獨好」。 (新華社)

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