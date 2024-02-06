申請入學須SAT 達特茅斯學院開藤校第1槍

達特茅斯學院決定明年度恢復SAT入學申請要求，在藤校中率先扭轉這項作法，可能引發他校跟進。(美聯社)

新冠疫情 下，大學不再要求申請人提交「學術性性測驗」(SAT )或「美國大學入學測驗」(ACT)等標準化考試成績，然而，達特茅斯學院(Dartmouth College)決定明年度起重新恢復要求，在全美常春藤 盟校中率先扭轉這項作法，勢必引發他校跟進。

華爾街日報報導，這所位於新罕布夏州的名校指出，根據研究，常春藤盟校及其他嚴選學生的學校都發現，SAT等標準化考試成績有助於研判學生大一時的表現，甚至比高中成績的預測準確度更高。

達特茅斯學院副校長兼招生暨財務援助主任科芬 (Lee Coffin) 說，2020年該校採取可選考試政策以來，經常希望有更多數據以便確認申請者具優質條件。申請者有許多人來自鮮為人知、或者打分數過度寬鬆的高中，格外需要標準考試成績來評估申請者條件。

由達特茅斯學院和布朗大學(Brown University)教師進行的研究發現，申請者即使具相似特質和高中成績，校方也能藉由標準化考試成績預測出他們大學一年級的表現差異。 達特茅斯教師支持恢復標準化考試。

疫情期間基於公衛考量，許多考試中心關閉，學生無法參加SAT或ACT測驗，達特茅斯學院和全美另1000多所大學都對申請者取消考試成績要求。常春藤盟校中，康乃爾大學(Cornell University)率先取消，兩個月內其他大學跟進。

因取消標準化考試成績要求而放寬政策後，知名學校收到大量申請、錄取率下跌，連帶的讓下屆畢業生提出更多申請，惡性循環之下，近年來錄取率大降。

麻省理工學院(MIT)2022年便表示考慮重新要求提交考試成績，一來根據內部研究，二來可藉此發掘更多有資格入學的低收入學生，這些學生可能無法參與許多課外活動、就讀的學校未提供嚴格課程。

科芬說，達特茅斯學院將針對申請者個別情況衡量標準化考試分數的真實意義，例如，某申請者就讀成績優異的高中，SAT分數1400分，可能不令人驚訝，另一申請者來自平均分數低得多的社區，SAT同樣1400分則會讓人眼睛一亮。

報導指出，在達特茅斯學院，申請者SAT同樣達1400分，弱勢學生錄取率是優勢學生的兩倍。