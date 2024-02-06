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投資AI燒錢 科技業疫期增90萬職缺 如今爆裁員潮

編譯莊瑞萌／綜合5日電
蘋果、Meta、亞馬遜、與谷歌等科技巨頭，雖續獲利但競相裁員。（路透）
蘋果、Meta、亞馬遜、與谷歌等科技巨頭，雖續獲利但競相裁員。（路透）

疫情期間瘋狂招聘員工的科技公司，如今因為人力膨脹過多加上將目標改為投資人工智慧(AI)，包括谷歌(Google)與蘋果(Apple)等科技大廠儘管目前仍獲利，但都競相開始裁員

紐約時報報導，谷歌在今年年初裁員數百名員工而且預告將持續裁員，亞馬遜(Amazon) Prime Video部門也在瘦身，其餘包括Meta與微軟(Microsoft)也同樣在精簡人力。

分析師表示，即使銷售和利潤飆升以及股價上漲，科技業仍在持續進行裁員的「反常」現象反映出科技業所面臨的兩大挑戰：在疫情期間大幅的員工擴張，以及大舉投資AI領域。

因此，有別於每季招募大量員工，現在這些公司是花費數十億元來開發他們認為有朝一日價值可望來到數兆元的AI技術。Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)上周在財報上指出，公司必須裁員並控制成本，以便「我們能夠投資於這些長遠且宏大的AI願景。」

從2019底至2023年，科技公司為了應付消費者宅在家所衍生的需求，蘋果、與亞馬遜、Meta、微軟與Alphabet等大科技企業，總共新增超過90萬個職缺，但隨著需求浪潮消退，這些業者又隨之調整，裁掉約11萬多萬職缺，只不過員工數及獲利依舊比疫情開始之前更龐大，目前一共聘雇216萬人，比疫情前多出71%，銷售金額也高達1兆6300億元，較五年前多出81%，上述五大科技大廠的市值更增加近3兆5000億元。

科技研究機構CompTIA指出，今年1月，科技業已經連續兩個月出現就業成長，增加1萬8000人，失業率3.3%也低於全國平均的3.7%。CompTIA研究長賀伯特(Tim Herbert)說，「我們會經歷這些周期，一段時間內會非常關注創新，然後擺盪回來，變得非常關注獲利。」

生成式AI(Generative artificial intelligence)出現後，也讓科技公司競相投入資源開發，CompTIA指出，在美國有18萬個與AI相關的工作職缺，包括軟體開發、半導體工程和雲端運算等工作，今年AI職缺的數量有進一步擴大，而為了開發AI，預計年底前，Meta還將向輝達(Nvidia)購買35萬顆專門晶片，每顆估計3萬元。

業者持續投入AI領域，同時也在其他方面執行精簡，例如Google就減少研究「擴增實境」(AR)的人力；至於微軟則是唯一一家總員工數未出現衰退的科技公司，其2023年會計年度截止前，共聘僱22萬多人。 

科技業者持續投入AI領域，同時在人力成本上精簡。（路透）
科技業者持續投入AI領域，同時在人力成本上精簡。（路透）
Meta執行長查克柏格表示，公司必須裁員並控制成本，以便「我們能夠投資於AI願景...
Meta執行長查克柏格表示，公司必須裁員並控制成本，以便「我們能夠投資於AI願景。」（美聯社）

AI 裁員 疫情

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