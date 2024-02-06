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集團在海外擴張 川普恐再受檢視

編譯廖振堯／綜合5日電
川普集團在全球擴張，圖中在蘇格蘭建高球場度假村。（路透）
川普集團在全球擴張，圖中在蘇格蘭建高球場度假村。（路透）

川普2016年總統任期時承諾他的川普集團(Trump Organization)不會參與任何新的海外交易，以避開潛在的利益衝突，川普集團也在任期內暫停或撤回風險投資。但川普卸任後，2021年起該集團又恢復全球擴張模式，在蘇格蘭建高爾夫球場、印度開發住宅、印尼建渡假村，還有諸多品牌授權。隨著川普極可能再度成為共和黨總統提名人，恐使他今年大選又面臨嚴格審查、縮減商業活動的壓力。

華爾街日報報導，川普在四大洲十多個國家擁有高爾夫球場、飯店、度假村、公寓和其他企業。2016年川普贏得提名後，川普集團停止國際項目進一步擴張，也撤出考慮發展或正在進行交易的國家，包括俄羅斯、中國、以色列、巴西和阿根廷等十多個國家的計畫。

川普離開白宮後，川普集團在阿曼達成新協議，並繼續在亞洲、歐洲和南美洲尋找新機會，恢復了海外擴張。川普集團目前投資組合包括至少17個住宅項目、12個高爾夫球場和12個飯店或度假村，不過國際項目中大部分都是品牌授權交易，不屬川普集團所有，其大部分主要資產仍在在美國。

批評人士稱，川普第一次任期沒有採取足夠措施將政府和他的商業利益一刀兩斷，並擔心同樣的情況會在第二次任期再次發生；川普長期以來則一直否認有任何不當行為。川普集團執行副總、川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)表示，一旦父親離開白宮並回到普通公民身分，就不再受到限制總統的法律和道德問題影響。

不過川普今年參選的背景與四年前不同，因為他2022年底以金融詐欺民事罪名被起訴，他的商業活動及川普集團應會更被放大檢視；不過，現在該集團日常營運由長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)及艾瑞克負責。

川普集團在全球擴張，圖中在蘇格蘭建高球場度假村。（美聯社）
川普集團在全球擴張，圖中在蘇格蘭建高球場度假村。（美聯社）

川普 白宮 投資

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