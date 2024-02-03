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安克拉治爆「雪疫」 已有4棟商用建築被壓垮

編譯陳韻涵／綜合2日電
阿拉斯加州今冬大雪成災，圖為安克拉治一棟建築的屋頂被積雪壓垮。(美聯社)
阿拉斯加州今冬大雪成災，圖為安克拉治一棟建築的屋頂被積雪壓垮。(美聯社)

就算依照阿拉斯加州的標準，今年冬季的雪量也超級多！

截至1月30日，阿拉斯加安克拉治(Anchorage)積雪已逾8.7呎，已知四棟商用建築的屋頂被雪壓垮。官員呼籲民眾清除屋頂積雪，每平方呎積雪重約30磅，若依一般房屋的屋頂1500平方呎計算，等於屋頂積雪重達4萬5000磅，相當於八輛輕型皮卡車。

阿拉斯加州今冬大雪成災，圖為安克拉治居民鏟出一條車道。(美聯社)
阿拉斯加州今冬大雪成災，圖為安克拉治居民鏟出一條車道。(美聯社)

到上月27日，阿拉斯加州最大城刷新史上積雪超過100吋的最快紀錄；若今冬降雪持續，安克拉治可望打破134.5吋的積雪紀錄。 

就連習慣寒冬的安克拉治居民也受夠積雪的街道和人行道，不斷鏟雪，以及六天彷彿回歸新冠肺炎疫情時期的遠距教學。

今年降雪量已經擠進史上第八多，且考量冬季還很長，可能有更多紀錄被打破。

小學教師塔梅拉·弗洛雷斯(Tamera Flores)1月26日鏟著比她還高的雪，勉強挖出一條車道。她說：「很慘，根本是場雪疫(pandemic of snow)。」

阿拉斯加州今冬大雪成災，圖為安克拉治居民爬上屋頂鏟除積雪。(美聯社)
阿拉斯加州今冬大雪成災，圖為安克拉治居民爬上屋頂鏟除積雪。(美聯社)

安克拉治去年降下107.9吋積雪，締造該城有紀錄以來、在1954年到1955年，以及1955年到1956年間創下的破百吋積雪紀錄第二名。

2023年共有16棟建築的屋頂坍塌，其中包括一座體育館的屋頂坍塌意外造成一人死亡；今年，許多商業建築的屋頂不耐積雪重壓而坍塌，27日已發生第四棟倉儲建築屋頂坍塌，所幸無人受傷。

安克拉治消防局發布聲明表示，已著手調查意外原因，並提醒居民清除屋頂積雪。

官員表示，每平方呎的積雪重逾30磅，一般房屋的屋頂約1500平方呎，換算下來就有4萬5000磅的積雪，相當於八輛輕型皮卡車。

安克拉治並非阿拉斯加唯一挑戰降雪紀錄的城市，阿拉斯加州首府朱諾市(Juneau)觀測到69.5吋積雪。

國家氣象局(NWS)氣象學者帕克(Andrew Park)表示，1月底前的一場風暴可能讓積雪再多幾吋，直逼2009年的75.2吋紀錄。

阿拉斯加州 疫情 新冠肺炎

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