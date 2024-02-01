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美以卡埃4國斡旋 擬定以哈3階段停火放人協議

編譯盧炯燊／綜合31日電
美國、以色列、卡達及埃及代表已制定以哈三階段停火釋放大多數人質計畫。圖為以色列特拉維夫街頭的人質的照片。(路透)
美國、以色列、卡達及埃及代表已制定以哈三階段停火釋放大多數人質計畫。圖為以色列特拉維夫街頭的人質的照片。(路透)

美國、以色列、卡達及埃及代表已制定一個以色列與哈瑪斯三階段停火計畫，可讓大多數以色列人質獲釋，以哈雙方已在研究、考慮計畫。

華爾街日報報導，計畫是由美國、以色列、埃及情報部門首長及卡達總理穆罕默德1月27日在巴黎舉行會議後制定，而可行性則取決於哈瑪斯是否同意第一階段內容；由於當中沒承諾完全結束戰爭，但這一直是哈瑪斯核心訴求之一，因此仍會出現變數。

根據計畫，哈瑪斯在首階段釋放老人及婦孺人質，以方則釋放在囚巴人，同時大批糧食及藥品會運到加薩。至於首階段停火多久說法不一，由至少一個月到六個星期不等。若首階段順利，第二階段則釋放以色列女兵，同時增加對加薩援助物資，民生設施如醫院、供水服務等恢復運作；第三階段則是哈瑪斯歸還陣亡以軍遺體，換取釋放巴勒斯坦囚犯。

以色列表示，巴黎會談具有建設性， 哈瑪斯說正在研究這個計畫，從以哈雙方願意考慮協議的架構，表明立場發生了微小但重大的轉變，也反映出加薩戰爭進入第五個月，雙方都面臨極大壓力。

以色列決心剷除哈瑪斯，但國內民眾強烈要求結束戰爭以救回人質；哈瑪斯也面臨以色列的軍事攻擊壓力，以軍的持續攻勢使得哈瑪斯更願意談判。拜登政府內部也因衝突造成的重大傷亡而日益感到疲勞；美國的阿拉伯國家盟友則敦促永久結束戰爭。

由於計畫只是框架，未來仍要談判釋放巴勒斯坦囚犯以換取人質的比例，哈瑪斯要求每釋放一名以色列女兵就釋放150名巴人囚犯，此外雙方過去在哪些女性俘虜也算作士兵也存在分歧。

參與斡旋的談判代表認為，計畫的第三階段是最不穩定的，因為哈方或會繼續扣留一小撮人作為人盾，而以方可能不願意釋放部分重要的巴勒斯坦囚犯。

無論如何，各方都希望這個暫時的停火協議，能夠為結束加薩戰爭鋪路。

哈瑪斯 以色列 加薩

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