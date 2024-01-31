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駐約旦美軍遇襲／美軍任務無止息 撤離問題更複雜

編譯陳韻涵／綜合30日電
伊斯蘭國勢力已弱，美軍無休止的軍事任務何時結束，引起討論。(取材自美國陸軍官網)
伊斯蘭國勢力已弱，美軍無休止的軍事任務何時結束，引起討論。(取材自美國陸軍官網)

軍事專家表示，對於在伊拉克和敘利亞遭受與伊朗相關組織攻擊的美軍而言，其派駐中東的軍事任務大致完成。何時撤離的問題更複雜，而駐約旦美軍遇襲喪命後，凸顯美軍無休止的軍事任務問題，讓這個問題變得更加緊迫。

紐約時報報導，美國官員稱，伊拉克駐軍約2500人，敘利亞駐軍約900人，這是阻止恐怖組織伊斯蘭國(IS)在該區重起爐灶的行動之一。

但隨著聖戰組織大幅減弱，美軍驚覺自己成為其他對手的目標；敵方表示，只要華盛頓繼續支持以色列在加薩的戰爭，攻擊就會持續。

國際危機組織(International Crisis Group)資深分析師卡利法(Dareen Khalifa)表示，「過去幾周發生的事情暴露了美軍的脆弱，我希望這會讓人質疑，他們為何如此脆弱，以及美軍如何減少其在當地同事面臨的風險。」

截至2023年，駐約旦的美軍人數接近3000人，主要任務聚焦約旦安全和伊斯蘭國。放眼中東，美軍自去年10月以來，以遭伊朗相關軍事團體攻擊逾160次。

美軍2014年起駐紮敘利亞和伊拉克，當時全球沆瀣一氣，致力打擊占領地廣闊的伊斯蘭國。

日前出事的約旦東北部的「22號塔」(Tower 22)基地位於三國交界，基地內共有約350名美國工程、航空、後勤和安全人員，主要為支援敘利亞部隊。

美軍駐外近十年、伊斯蘭國被打敗五年後，拜登成為第三位監督這項任務的總統，但中東當前環境已徹底改變，伊斯蘭國如今就是個不起眼的叛亂團體，主要在敘利亞活動，而不再是一股統治力量。

美國領導的入侵伊拉克血腥內戰20年後，伊斯蘭國不再占領伊拉克領土，而駐伊美軍引發愈來愈多爭議；美軍仍向伊拉克軍隊提供建議，但軍隊大多留在各自基地。美國對伊拉克境內與伊朗有關的目標進行報復空襲，已讓美軍被迫退出的壓力變大。

伊朗 加薩 拜登

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