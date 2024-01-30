史上最貴 泰勒絲加持 超級盃票價飆到9800元 連富翁也三思

泰勒絲2月11日是否現身拉斯維加斯「忠誠球場」超級盃現場觀看男友比賽，成為粉絲討論焦點。（路透）

根據票務平台公司TickPick消息，截至29日，2024年職業美式足球 聯盟(NFL)超級盃 (Super Bowl)比賽的二手票價，榮登史上最昂貴票價，平均價格來到約9800元，較2023年超級盃貴了70%，就連億萬富翁在買票前可能都會三思。

受到流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)很有可能下月11日在拉斯維加斯賽場現身的加持，這場由堪薩斯酋長隊(Kansas City Chiefs)對上舊金山49人隊(San Francisco 49ers)的超級盃，目前最便宜的「入場」價格為8188元，比2023年的最便宜票價5997元貴了50%以上；在此之前，史上門票最昂貴的超級盃是2021年坦帕灣海盜隊(Tampa Bay Buccaneers)對酋長隊的賽事，平均價格為7064元。

衛冕超級盃冠軍酋長隊上一次與49人隊陣，是在2020年並成功奪回超級盃，並也創下了當時史上最昂貴門票的紀錄，平均價格為6370元，但仍比2024年門票便宜了35%。

TickPick共同執行長高德柏格(Brett Goldberg)向有線電視新聞網(CNN)解釋，主辦城市拉斯維加斯(Las Vegas)也是導致票價出現創紀錄天價的主要因素，因為「這地點讓這場三小時的賽事，變成為期一周的球迷慶典活動」。

雖然門票很可能跟以往一樣，隨著比賽日期的接近，會因為經銷商降低價格來鼓舞銷售而下降。不過，TickPick在2023年注意到有些酋長隊球迷開始對賽事出現「疲勞」，但高德柏格指出，主辦城為拉斯維加斯這一點，很可能成功說服球迷，今年無論如何都要參加。