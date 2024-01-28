我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／謝淑薇澳網拿下女雙冠軍 寫超神「雙冠」紀錄

拜登將依法補助晶片廠 台積電入列…3月國情咨文前公布

基因檢測公司「遭駭」 35萬華裔檔案疑在暗網上兜售

編譯潘勛／綜合27日電
基因檢測公司「23andMe」因遭駭客侵入，盜走客戶個資，正面臨集體訴訟。(取自23andMe公司網站)
基因檢測公司「23andMe」因遭駭客侵入，盜走客戶個資，正面臨集體訴訟。(取自23andMe公司網站)

基因檢測公司「23andMe」正面臨集體訴訟，因為未能保護客戶個資隱私，近700萬客戶個人檔案去年遭駭客入侵而曝光；此外，該公司未向華裔及阿胥肯納吉(Ashkenazi)猶太裔客戶通知此事，而這兩種族群顯然是駭客鎖定下手的目標，個人遺傳訊息被集纂成特別列表出售並分享於暗網。

紐約時報報導，「23andMe」公司向加州檢察長辦公室通報，說公司由2023年4月下旬到同年9月這五個月之間遭駭客入侵之後才發現；TechCrunch去年10月1日看到有個駭客貼文在非官方的23andMe討論群，聲稱自己擁有客戶資料，而且分享一個樣本以資證明，報導開來，23andMe才向相關單位報案，導致這件集體訴訟案26日於舊金山提出。

23andMe在「第三方刑事專家」幫忙下，完成內部評估，公司才於去年12月5日，在部落格更新文中公布被入侵的整個規模。

控方律師韋德-史考特(Eli Wade-Scott)表示，但當時客戶的個人遺傳資訊等敏感材料，已在暗網上兜售、可取得達兩個月。

本訴訟案有兩名具名原告，其中一位是佛州民眾，他表示自己去年購買23andMe的產品，當成生日禮物，顯示他有阿胥肯納吉猶太血統。他本指望能找到其他親戚，於是他選買稱為「DNA親戚」的項目。結果駭客入侵該項目，取得550萬個DNA親戚檔案，其中包括客戶所在地點、出生年分、家族譜系及上傳的照片。這位佛州民眾表示，害怕自己會成為反猶太言詞及暴力的受害人。

一位化名電影「魔戒」角色咕嚕(Golem)的駭客應某個使用化名「武漢」(Wuhan)的人所請，公布一條連結，可取得10萬名華裔客戶的檔案資訊。咕嚕表示自己共有35萬名華裔客戶的檔案，假如有興趣的話，他願意公布其餘資料。

駭客 猶太 華裔

上一則

批國會邊界磋商 川普：爛協議比沒協議更糟

下一則

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

延伸閱讀

2天第2起 台上市科技廠恩德也遭駭

2天第2起 台上市科技廠恩德也遭駭
台首例 鴻海旗下半導體廠 遇駭遭挾公開恐嚇

台首例 鴻海旗下半導體廠 遇駭遭挾公開恐嚇
每秒近1.5萬次 亞太地區駭客攻擊 台灣占55％

每秒近1.5萬次 亞太地區駭客攻擊 台灣占55％
半年來僅20件報案 企業：反正報案沒用

半年來僅20件報案 企業：反正報案沒用

熱門新聞

谷歌工程師陳立人（左）和32歲的于軒一（右）。（取自linkedin）

疑似谷歌華裔工程師曾發帖：妻子搧耳光 我開始還手

2024-01-21 20:07
聖荷西州大教授、心理諮師博士李偉倩表示，許多類似悲劇都是長期家庭暴力下的產物，而家暴在華人世界中很普遍，且與施暴者和受害者的受教育程度無關。（圖／受訪者提供）

聖荷西州大教授：殺妻悲劇 通常是長期家暴下產物

2024-01-20 01:15
谷歌工程師陳立人（左）和于軒一（右）。（取自linkedin）

自稱于軒一親戚：夫妻皆中國籍 陳父母抵美 于家人仍在中等簽證

2024-01-25 01:24
德桑提斯退選後，共和黨內總統提名只剩兩人相爭，左圖為前總統川普，右圖為前駐聯合國大使海理。(美聯社、路透)

川普新罕州擊敗海理 共和黨初選二連勝

2024-01-23 22:06
國會眾院19日聯手推動「2024年美國家庭與工人稅收減免法案」，擬提高兒童抵稅額，並恢復研發、廠房和設備投資的營業稅減免。(美聯社)

780億減稅案 眾院委員會過首關 提高兒童抵稅額 恢復營業稅減免

2024-01-21 01:30
此案引發華人社區高度關注，到場旁聽的華文媒體和華裔民眾只增不減，在網路上觀看直播的人數也觸及上限。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷殺妻案開庭 陳立人4度缺席 華人違法拍照被趕出庭

2024-01-26 20:54

超人氣

更多 >
Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照

Lisa金色緊身戰袍熱舞辣爆 法國第一夫人拉C位拍照
華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多
南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦

南加閒置豪宅遭百人占領 夜夜笙歌三個月 鄰居叫苦
紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」
紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜

紐約班森賀華人個資外洩嚴重 千元銀行積蓄被盜