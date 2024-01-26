伊朗84死恐襲 美曾發情報警告

2020年遭炸死的伊朗前指揮官蘇雷曼尼。（路透）

伊朗 近百人1月3日在參加伊朗前革命衛隊指揮官蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)被美國狙殺的紀念會時，遭兩波自殺攻擊死亡，ISIS-K (伊斯蘭國大呼羅珊支部)已承認犯案；美國事前曾向伊朗發出警告，但德黑蘭未理會，以致釀出災禍。

華爾街 日報報導，美國官員表示，美方獲得情報指「伊斯蘭國」在阿富汗 的分支機構ISIS-K正密謀襲擊伊朗後，即祕密通告伊朗指其境內存在恐襲威脅；有關官員說，傳遞給德黑蘭的情報夠具體也及時，事實證明這些情報可能有助伊朗阻止此次恐怖襲擊，或至少減少傷亡人數，可是伊朗官員未對美國的警告作出回應。

該名官員說，美國政府是遵循長期的「警告義務」(duty to warn)政策，警告各國政府免受潛在的致命威脅。他又說，美國發出這些警告的部分原因，是不希望看到無辜者在恐怖襲擊中喪生。

該官員拒絕透露透過甚麼管道警告伊朗，也沒有說明這是否華盛頓首次向德黑蘭發出此類警告。伊朗常駐聯合國代表團官員則未置評。

美國一直與盟友和夥伴分享潛在恐怖活動的警告及情報，在某些情況下還會向潛在的對手發出警告。2019年12月，俄羅斯總統普亭感謝時任總統川普分享情報，幫助俄方挫敗了一起襲擊聖彼得堡的陰謀。

美國情報界內有一項名為「警告義務」的指令，要求情報機關在目標受害人(包括美國公民和非美國人)成為恐怖攻擊對象時，就要向他們發出警告；但也有例外，包括目標受害者本身就是恐怖分子或罪犯，又或發出警告會危及美國或盟國政府人員、情報或軍事行動。