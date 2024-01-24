拖延逾1年… 土耳其同意瑞典入北約 就差匈牙利點頭

土耳其國會23日投票批准瑞典加入北約組織的入會案，土耳其總統厄多安將在未來幾天簽署成為法律。(美聯社)

北約 組織(NATO)擴張有望再進一步。土耳其 議會23日晚間批准瑞典 加入北約，只剩匈牙利成為還未批准瑞典入會的國家；匈牙利總理奧班(Viktor Orban)稱已邀瑞典總理克里斯特森(Ulf Kristersson)共商瑞典加入北約事宜。

繼芬蘭去年4月加入北約後，瑞典的加盟將擴張北約版圖，強化北約的空中與海上軍力，並提升北約在波羅的海與北極的地位，讓俄羅斯備感威脅。

加入北約需要所有會員國都批准，瑞典申請入會運作超過一年。

北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)去年7月10日在立陶宛與克里斯特森和土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)開會確認土耳其同意瑞典加入北約，為瑞典加入北約掃清主要障礙。

土耳其議會23日以287票贊成、55票反對和4票棄權，批准瑞典入會案；奧班隨即在社群平台X(前身為推特)發文表示，瑞典距離成為北約正式成員又更近一步。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)立即在X發文稱，這是拜登總統拜登的優先事項，有了瑞典的加入，將使美國和北約更加安全且強大；蘇利文23日會晤瑞典國家安全顧問藍德霍姆(Henrik Landerholm)，除讚許土耳其議會的批准外，還強調繼續支持烏克蘭對抗俄國侵略。

匈牙利並未對瑞典提出具體的入會條件，還被路透形容為「跟著土耳其走」；奧班已邀請克里斯特森前往布達佩斯，討論瑞典加入北約事宜，暗示有機會點頭答應。

匈牙利可望成最後一個批准的國家，至此，瑞典可望成為北約第32個會員國，今年4月北約也將迎來成立第75周年。

不過，根據紐約時報報導，瑞典能否迅速加入還有變數，土耳其可以延遲對北約提交批准，匈牙利議會至2月15日前都休會，不確定何時處理批准案。

俄烏戰爭爆發後，芬蘭、瑞典以及烏克蘭均表達意願盼加入北約這個軍事聯盟，北約版圖延伸的同時，集體防禦的範圍和能力也隨之擴張；「攻擊一個視同攻擊全體」，若俄軍進入北約地界，勢必觸發這項條款，包含美國在內的所有會員國都將出面應對。

瑞典的加入，不僅使得北約盟軍可在瑞典領土上執行軍事行動，在瑞典受到攻擊時，也會受到來自北約所有會員國的保護。

綜合多家媒體報導，土耳其阻撓瑞典入會的主要原因是，希望對美採購F-16戰機以提升現有機隊水準。

在厄多安放行後，蘇利文公開表示，將出售F-16戰機給土耳其，美國國會以土耳其政府侵犯人權為由保留，稱要等土耳其同意瑞典入會再同意軍售；美聯社引述美國政府官員說法指，在土耳其批准瑞典入會後，美國對土耳其的軍售流程也會加快處理。