CIA發俄語新片募雙面俄諜 克宮：慣常伎倆

中情局在X平台上招募俄國間諜。(取自X平台)

路透報導，看準俄國 情報界有諸多不滿侵略烏克蘭的情報人員，中央情報局(CIA )在自己的社媒網站用俄語影片「招叛」，徵求俄國情報人員當雙面諜，替美國服務。

中情局局長伯恩斯去年7月曾說，俄國不滿侵烏戰爭的人多著是，不滿情緒創造了吸收間諜 的機會，「CIA沒有錯過這個機會。」

徵才影片想說服自覺被「腐敗的菁英圈」出賣了的愛國情報員變節，暗示俄國軍隊裝備和補給問題重重，就是統治菁英貪汙腐敗的例證。

一系列徵才影片中，最新的一段說，「你四周的人也許不想聽到事實。我們想。你不孤單乏力，」接著列舉和CIA接觸的方法。

Почему я связался с ЦРУ: Ради Родиныhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/sBNWgc93PM — CIA (@CIA) 2024年1月22日

以陰鬱古典樂為配樂的影片主角是一名曾服役空降部隊的35歲俄國軍情局男性，他發現俄國真正的敵人是國內的統治菁英之後，天人交戰地問自己：「我有足夠的勇氣面對出賣國家的問題嗎？」

「我們的戰士在前線拿著史前武器向敵人開槍，嚼著腐爛的馬鈴薯，最高統治菁英卻賣掉我們的國家，換取他們的宮殿豪宅和豪華遊艇。我們的人民必須行賄才找得到僅夠溫飽的工作」；畫面上顯示酷寒天裡高官巨賈出入豪車、舉杯互乾的情況。

不願具名的CIA官員告訴路透，「徵才影片播出後，更多俄國人和我們接觸了。」但路透說它無法確認此話真假。

克里姆林宮發言人佩斯可夫說，這種把戲俄國看多了，「這種作法相當平凡，全球各國的情報單位常用媒體和社交網絡徵才，大家一向都這麼做，CIA每年必做。」

佩斯可夫調侃CIA說，從被禁的臉書、X(前推特)等平台向俄國人發送訊息實在浪費時間；他說，有人該去告訴CIA，客戶群最大的俄國社媒平台是VKontakte。

CIA影片也透過俄國人最喜歡的Telegram平台傳播。