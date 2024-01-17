艾爾頓強奪艾美獎傑出綜藝特別獎 EGOT大滿貫 史上第19人

英國巨星艾爾頓強15日晚在艾美獎頒獎典禮上以告別演唱會專輯「艾爾頓強：在道奇體育館說告別」獲頒傑出綜藝特別獎，成為第19位獲得演藝圈大滿貫(EGOT)榮譽的超級巨星。(美聯社)

叱咤歌壇半世紀的英國巨星艾爾頓強(Elton John)，15日晚在艾美獎 (Emmy Awards)頒獎典禮上以告別演唱會專輯「艾爾頓強：在道奇 體育館說告別」(Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium)獲頒傑出綜藝特別獎，成為第19位獲得演藝圈大滿貫(EGOT)榮譽的超級巨星。

演藝圈大滿貫(EGOT)是集美國娛樂界四大年度大獎的非官方榮譽，代表電視界艾美獎、音樂界葛萊美獎(Grammy)、電影界奧斯卡獎 (Oscar)和戲劇界東尼獎(Tony)，並取其字首合稱為EGOT。

專輯製作人溫斯頓(Ben Winston)上台代為領獎時，強調艾爾頓強因膝蓋手術而不克出席，但健康狀況沒有問題，「我們不知道這個獎項如此有歷史性，因為他是一個為我們所有人生活創作的歌手，他為社會作出偉大貢獻，他是我們所有人的英雄，而且這個獎項為他贏得EGOT榮譽。」

隨後艾爾頓強發表公開聲明表示，「今晚能夠成為EGOT一位得獎人，我感到無比榮幸，能夠走到此刻，一路走來得到熱情和付出，以及全世界粉絲堅定不移的支持。」並強調，「今晚證明藝術力量以及藝術帶給所有人的生活快樂，感謝所有在我職業生涯支持過我的人，我非常感激。」

歷來已有奧黛麗赫本(Audrey Hepburn)、琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)、薇拉戴維絲(Viola Davis)、歌手兼演員珍妮佛哈德森(Jennifer Hudson)、約翰傳奇(John Legend)和作曲家安德魯韋伯(Andrew Lloyd Webber)等18位巨星獲獎。

至於得獎專輯「艾爾頓強：告別道奇體育館」是2022年11月20日透過Disney+頻道現場直播，也是自2018年以來告別巡迴演唱會最後一次在北美演出。

根據Billboard統計，艾爾頓強全球330場告別演唱會總收入超過8億元，至於最終場選在洛杉磯道奇體育館是因為1975年曾經在此舉辦過兩場音樂會。

因此門票不但全數售罄，還吸引包括歌手保羅麥卡尼(Paul McCartney)、米克賈格(Mick Jagger)以及好萊塢女星安吉拉貝塞特(Angela Bassett)、裘德洛(Jude Law)等知名藝人親自捧場。