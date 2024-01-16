我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾美獎頒獎「怒嗆人生」黃艾莉成亞裔首位視后

共和黨愛州初選／拉馬斯瓦米得票率僅7.7% 宣布退選

還在世嗎？遭哈瑪斯綁架中以混血女 連2天現身人質影片

編譯莊瑞萌、王若馨／綜合報導
被哈瑪斯綁架的26歲中國、以色列混血女子諾亞·阿伽瑪尼，連續兩日出現在哈瑪斯公布的人質影片中。(取材自X平台)
被哈瑪斯綁架的26歲中國、以色列混血女子諾亞·阿伽瑪尼，連續兩日出現在哈瑪斯公布的人質影片中。(取材自X平台)

哈瑪斯15日對外公布最新人質影片，一名中國與以色列混血女子遭脅迫表示，其他兩名遭綁人質已在以色列國防軍攻擊中喪生。

哈瑪斯14日公布三名人質的影片，這二男一女分別是53歲的沙拉比(Yossi Sharabi)、38歲的斯維爾斯基(Itay Svirsky)和26歲中以混血的諾亞‧阿伽瑪尼（Noa Argamani）。影片在結尾表示，「我們將在明天告訴你們這些人的命運」。

15日哈瑪斯再度發布影片，片中諾亞對著鏡頭說，另外兩人已經死於以色列國防軍的空襲。影片並未標明拍攝日期，諾亞的人身安全消息目前不得而知。

從更早的影片得知，哈瑪斯告知人質會有三種下場：「三人全部死亡」、「部分的人死亡、剩下的人受傷」及「三個人全部逃過一劫」。一支在14日公布的37秒影片中，三名人質央求以色列停止攻擊加薩，片尾則提到「明天你們就會看到他們的命運結局」。

14日是哈瑪斯突襲以色列南部第100日，約1100以色列人遭到殺害。諾亞則是參加一場音樂節遭到綁架的人質之一。事發當天早上8點10分時，她告訴友人自己人在停車場無法逃走。兩個小時後，她再次傳簡訊說「沒有車子可以開」，之後便音訊全無。直到另一支影片流出，當時她被載往加薩，大喊「別殺我」。

諾亞在北京出生，母親是武漢人，她的父母多次拍攝影片求外界幫助，甚至請求中國國家主席習近平伸出援手。以色列總理內唐亞胡去年12月表示，已告知中國駐以色列大使館，要求中國國家主席習近平介入。

影片並未標明拍攝日期，諾亞的人身安全目前不得而知。

去年10月7日共有約240個人遭挾，作為交換在以色列遭囚的巴勒斯坦人的人質。由於受到各方壓力，以色列曾同意去年11月24日至31日停火，期間共有110名人質被釋放，從加薩返家的人質則對外提及當時身處的惡劣條件，甚至提及發生強姦、毆打與精神虐待等情事，至此以色列國內要求讓人質平安返家的聲浪開始興起。

在特拉維夫聚集的抗議民眾呼籲，政府讓剩下的人質平安歸來，並要求停火及進一步換囚；儘管在加薩攻擊遭遇眾多挑戰，以色列國防軍仍堅持會透過「更多的軍事壓力」讓人質平安返家。

諾亞·阿伽瑪尼在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(美聯社)
諾亞·阿伽瑪尼在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(美聯社)

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

共和黨愛州初選／德桑提斯得票奪第2 拉馬斯瓦米宣布退選

下一則

美利堅小姐選美／「華府小姐」罹心臟病 6度躲過死神

延伸閱讀

刺骨寒風中窩臨時帳篷避難 加薩人靠燒塑膠取暖

刺骨寒風中窩臨時帳篷避難 加薩人靠燒塑膠取暖
她還在世嗎？中以混血女連2日現身哈瑪斯人質影片

她還在世嗎？中以混血女連2日現身哈瑪斯人質影片
以哈戰百日 多國示威促和 人質家屬籲喊救命

以哈戰百日 多國示威促和 人質家屬籲喊救命
哈瑪斯警告許多人質恐近日罹難 歸咎以色列領導層

哈瑪斯警告許多人質恐近日罹難 歸咎以色列領導層

熱門新聞

柯文哲、賴清德、侯友宜。（本報資料照片）

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

2024-01-13 08:01
紐約市布魯克林日落公園附近華裔聚居，常見老人孤單身影。（本報資料照）

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

2024-01-15 13:37
拜登總統。(路透)

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

2024-01-13 10:28
阿拉斯加航空架波音737 Max 9型客機發生內嵌式艙門脫落事件，聯邦航空管理局(FAA)6日立即下令大多數同型客機停飛進行檢查。(美聯社)

脫落艙門是Spirit製造 波音最後組裝…誰須負責？

2024-01-08 13:34
紐約專欄暗示泰勒絲隱瞞「熱愛酷兒身分」，引發反彈指文章涉及「性別歧視」。圖為泰勒絲2019年在加州著彩虹衣表演。（路透）

紐時專欄稱泰勒絲「隱瞞酷兒身分」 粉絲圈不滿喊抵制

2024-01-08 01:17
大學示意圖。(取材自unsplash/@leonjaywu)

「美新」排名爭議多 許多大學仍砸百萬元宣傳

2024-01-08 01:16

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司
「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手

「李李」男友原來是他… 辛芷蕾「繁花」暴紅後 網友喊話：快分手
北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 
李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙

李鐵妻子在哪？她被爆料攜2.7億贓款逃來美 準備離婚逍遙