還在世嗎？遭哈瑪斯綁架中以混血女 連2天現身人質影片

被哈瑪斯綁架的26歲中國、以色列混血女子諾亞·阿伽瑪尼，連續兩日出現在哈瑪斯公布的人質影片中。(取材自X平台)

哈瑪斯 15日對外公布最新人質影片，一名中國與以色列 混血女子遭脅迫表示，其他兩名遭綁人質已在以色列國防軍攻擊中喪生。

哈瑪斯14日公布三名人質的影片，這二男一女分別是53歲的沙拉比(Yossi Sharabi)、38歲的斯維爾斯基(Itay Svirsky)和26歲中以混血的諾亞‧阿伽瑪尼（Noa Argamani）。影片在結尾表示，「我們將在明天告訴你們這些人的命運」。

15日哈瑪斯再度發布影片，片中諾亞對著鏡頭說，另外兩人已經死於以色列國防軍的空襲。影片並未標明拍攝日期，諾亞的人身安全消息目前不得而知。

從更早的影片得知，哈瑪斯告知人質會有三種下場：「三人全部死亡」、「部分的人死亡、剩下的人受傷」及「三個人全部逃過一劫」。一支在14日公布的37秒影片中，三名人質央求以色列停止攻擊加薩 ，片尾則提到「明天你們就會看到他們的命運結局」。

14日是哈瑪斯突襲以色列南部第100日，約1100以色列人遭到殺害。諾亞則是參加一場音樂節遭到綁架的人質之一。事發當天早上8點10分時，她告訴友人自己人在停車場無法逃走。兩個小時後，她再次傳簡訊說「沒有車子可以開」，之後便音訊全無。直到另一支影片流出，當時她被載往加薩，大喊「別殺我」。

諾亞在北京出生，母親是武漢人，她的父母多次拍攝影片求外界幫助，甚至請求中國國家主席習近平伸出援手。以色列總理內唐亞胡去年12月表示，已告知中國駐以色列大使館，要求中國國家主席習近平介入。

影片並未標明拍攝日期，諾亞的人身安全目前不得而知。

去年10月7日共有約240個人遭挾，作為交換在以色列遭囚的巴勒斯坦人的人質。由於受到各方壓力，以色列曾同意去年11月24日至31日停火，期間共有110名人質被釋放，從加薩返家的人質則對外提及當時身處的惡劣條件，甚至提及發生強姦、毆打與精神虐待等情事，至此以色列國內要求讓人質平安返家的聲浪開始興起。