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ABC民調：川普多方面輾壓黨內對手 拜登支持率跌出新低點

編譯尤寶琪／綜合14日電
愛阿華州黨團會議15日在冰天雪地中登場，民主黨在愛州的廣告牌稱：「比愛阿華州天氣更嚴寒的是極端主義」。(路透)
愛阿華州黨團會議15日在冰天雪地中登場，民主黨在愛州的廣告牌稱：「比愛阿華州天氣更嚴寒的是極端主義」。(路透)

美國廣播公司新聞網(ABC News)/艾普索斯(Reuters/Ipsos)14日於愛阿華州黨團會議前夕公布的民調顯示，前總統川普支持率大幅領先共和黨其他對手，而總統拜登的支持率則是跌至新低點。

民調顯示，川普在多個方面以巨大優勢，領先佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前駐聯合國大使海理(Nikki Haley)和生技創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)等其他共和黨參選人。

民調指出，至少68%的受訪共和黨人和傾向共和黨的獨立派選民表示，川普是最有可能在11月當選的候選人；認為海理會當選的受訪人驟降至12%，德桑提斯則有11%，其他人則掉到個位數。

川普同時還被評為是「最強領導人」和「最有資格」擔任總統的候選人。

整體來說，有72%共和黨人表示滿意川普成為共和黨候選人；相較之下，拜登在民主黨的情況就沒有川普樂觀，只有57%的民主黨人表示滿意拜登成為民主黨總統提名人。

民調顯示，拜登支持率跌至33%，創美國總統15年來最低點，比川普的最低點36%還要糟，更是布希總統2006年至2008年任期以來最低點。

民主黨受訪者整體對拜登的不滿意度達到58%；拜登在女性支持率也創下新低，自2020年的57%支持率跌到31%；男性對拜登的支持率也只有34%。

拜登在「誠實」和「值得信賴」上以41%領先川普的26%；但川普則是在擔任總統所需的「精神敏銳度」和「身體健康」方面擊敗了拜登。

民調指出：「如果初選結果是拜登對上川普，那代表這這將會是一場，不受歡迎候選人之間的對抗。」

拜登 川普 共和黨

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