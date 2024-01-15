德州媒體批艾伯特：射殺無證客判謀殺 放任溺死不算？

德州國民兵駐守的謝爾比公園，三名非法移民試圖進入德州邊境時溺水身亡，其中包括兩名兒童。（歐新社）

德州 州長艾伯特(Greg Abbott)日前上電台表示，不當街射殺無證客 ，只因拜登 總統政府會控告德州謀殺，引發譁然，不僅民主黨人斥責，「休士頓紀事報」(Boston Chronicle)更發表社論指艾伯特令德州蒙羞、是「小人」(small man)，以不當對待、揶揄弱者來取得滿足。

德州日前發生一名婦人及兩名兒童的屍體被發現漂浮在德州格蘭德河谷伊戈帕斯(Eagle Pass)段，社論問道，艾伯特說，只因總統會告德州謀殺，才不射殺無證客，那是否就可以任由他們溺死？

紀事報社論稱，艾伯特這個州長那樣子放話，自稱是堅決支持「擁槍之子」，或者放話如此，但紀事報認為他一點也不是硬漢，而是懦夫，更甭提一直讓德州感到尷尬。

紀事報稱艾伯特是小人，拒絕想一想自己放狠話、冷酷的政策，會造成怎樣的凶險。他粗暴無情的邊界執法，只會危及生命。

紀事報問道，艾伯特還畏懼射殺無證客的刑責，可曾害怕讓他們溺死的任何後果？

艾伯特5日接受右翼電台主持人達娜‧拉許(Dana Loesch)訪問，放出只因害怕謀殺刑責才不槍殺無證客的狠話。那段訪談刪除射殺無證客那個句子，11日又播出一次。艾伯特回應自己原話引發譁然時說，自己對德州正在做的事，已詳細解釋；德州有合法權限可做什麼，而哪些做起來則違法，就這麼簡單。

紀事報結論說，艾伯特只知道搞表演政治，是個自吹自擂的政治人物，又沒德州硬漢做正義之事的勇氣，甚至有時候不做人該做的事。