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疫苗疲勞…CDC建議接種新冠病毒、RSV、猴痘疫苗

編譯周芳苑／綜合11日電
疫苗的有效性會隨時間減弱，但民眾因「疫苗疲勞」，更多人不想接種。（美聯社）
疫苗的有效性會隨時間減弱，但民眾因「疫苗疲勞」，更多人不想接種。（美聯社）

目前正值呼吸道疾病傳染季盛行期，但全美疾苗接種率偏低，令公衛專家擔憂；聯邦疾病防治中心(CDC)11日發布最新疫苗接種建議，接種清單包括新冠病毒(COVID-19)、呼吸道綜合病毒 (RSV) 和猴痘(mpox)疫苗。

新冠疫情爆發前，醫生建議每年只要注射一次流感疫苗就可安度呼吸道疾病傳染季，如今，衛生官員表示，光是注射流感疫苗已不足以避免受傳染性、甚或可能危及生命的病毒侵害。

CDC最新疫苗建議詳列不同疫苗的施打對象和時間表。

CDC稱，今年呼吸道疾病流行季的疫苗接種率偏低，令人擔憂，敦促民眾趕緊接種。據統計，本傳染季全美約45%成人接種流感疫苗、19%接種最新新冠疫苗，60歲以上人士有18%接種RSV疫苗，專家建議老年人、孕婦和幼兒接種RSV疫苗。

全美新冠和流感病毒造成的感染、住院和死亡人數近幾周不斷增加，傳染病醫生也擔心RSV病例持續增加。

研究顯示，最新新冠疫苗對於預防全球及國內目前傳播率最高的JN.1新型Omicron亞變種病毒有效；CDC表示，年齡滿六個月的人都該接種流感疫苗和最新新冠疫苗，已接種過該病毒疫苗者及病患都該再接種。

至於RSV疫苗，CDC建議施打前事先與醫生討論。

醫生與公衛專家認為，人們不該因「疫苗疲勞」(vaccine fatigue)而不接種已被證明可有效預防嚴重疾病和死亡的疫苗；疫苗的有效性會隨時間減弱，須不斷更新。

CDC最新成人與兒童疫苗接種建議時間表由免疫實踐諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices)制定。

今年疫苗接種清單新增mpox疫苗，建議接種的對象包括與近六個月至少感染一種性傳播病的男性、或者與有多位性伴侶的男性發生性關係的男性；另新增整合疫苗，可預防五種引起腦膜炎雙球菌疾病的細菌感染。

流感疫苗 CDC 聯邦疾病防治中心

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