白宮上訴 促最高院允拆德州邊界鐵絲網

德州政府動用州警及國民兵，執行「孤星行動」，鋪設長達數哩的帶刀片鐵絲網，以維護邊界安全。拜登政府要求最高法院允許邊巡隊將其拆除。(美聯社)

德州 官員在美墨邊界長29哩的葛蘭德河(Rio Grande)段豎起帶剃刀片的蛇籠鐵絲網，以嚇阻移民 跨境進入，拜登 政府2日要求最高法院判定，恢復聯邦官方對邊界的權威之後，3日再度對德州興訟，指控德州允許警察逮捕無證移民的法律違憲。

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)上個月簽署的「參議會第4號法案」(Senate Bill 4)對聯邦政府處理移民問題的權力形成更廣泛且更大的挑戰，除了允許德州任何地區的警察以非法入境的罪名逮捕移民之外，還賦予法官下令移民離境的權力。

司法部的訴訟要求奧斯汀聯邦法院宣布德州的新法違憲，訴訟稱該措施違反憲法的「至高無上條款」(supremacy clause)。

司法部在訴訟中稱：「德州不能行使自己的移民系統，其透過參議會第4號法案推動的措施侵犯聯邦政府管理非公民入境和驅逐的專有權力，阻礙美國的移民處理工作與程序，並干擾美國的對外關係。」

參議會第4號法案預定於3月生效；民權組織及艾爾帕索郡(El Paso County)官員也在上個月提起訴訟，同樣將新法描述為違憲的逾權行為。

另方面，聯邦上訴法院日前已判決，邊界巡邏隊(U.S. Border Patrol)不得拆除某些那種鐵絲網，而拜登政府2日興訟之舉代表聯邦再對德州發動攻勢。

華爾街日報(WSJ)報導，德州政府動用州警及國民兵，執行「孤星行動」(Operation Lone Star)，鋪設長達數哩的帶刀片鐵絲網，想維護邊界安全。自2021年以來已動用或撥發110億元，但效果有限；德州的孤星行動也有意挑戰聯邦對國際邊界的唯一權力。

聯邦總律師(U. S. Solicitor General)普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)在呈堂文件中主張，國會已授權邊界巡邏隊廣泛權力，在邊界25哩範圍內執行移民法，包括不用搜索令就進入私人土地。普瑞洛格表示，各州政府無權取代憲法賦予華府的聯邦權力。

在紐奧良的聯邦第五巡迴上訴法院去年12月判決德州州府勝訴；州方控告國土安全部，表示按照德州不得私入法，邊界巡邏隊剪掉一些州方安置的帶刀鐵絲網，已經犯法。雖說政府一般得豁免於民事訴訟，但第五巡迴上訴法院判定，國會已擱置豁免的權利，另訴訟期間，邊巡隊不得除掉那些鐵絲網。