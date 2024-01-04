歡慶101歲 退伍士官長曝光長壽祕訣：喝「這種」飲料

陸軍退伍士官長彼得森2日在加州的特拉維斯空軍基地歡慶101歲生日。(取自空軍基地網站)

陸軍退伍士官長彼得森(Eugene Petersen)2日在加州 的特拉維斯空軍基地(Travis Air Force Base)歡慶101歲生日，他每周總有幾日會到這一基地當志工，當被問到長壽的祕訣時，彼得森的答案令人意外，他認為是碳酸飲料「胡椒博士」(Dr Pepper)。

他的女兒說，彼得森於1941年入伍，曾在菲律賓及越南 服役，他在從軍59年後從陸軍退伍，之後在美國郵政 署工作14年。

彼得森在大衛格蘭特醫療中心和特拉維斯空軍基地擔任志工逾十年，根據空軍基地的消息，他於2010年開始在基地服務，現在每周仍有三到五日，一日至少四小時當志工。

醫療支援第60中隊指揮官中校瑞妮·安傑洛娃(Reni Angelova)表示，彼得森在協助健康資訊管理辦公室維護醫療紀錄方面發揮重要作用，他也樂於和職員與年輕的空軍士兵分享他的知識、經驗與生活。

彼得森並不是唯一對Dr Pepper表達深切喜愛的百歲人瑞，德州人瑞伊莉莎白·蘇麗文(Elizabeth Sullivan)於2017年過世，享嵩壽106歲，她曾於2015年受訪表示，Dr Pepper是她喝飲料的選擇，她甚至會搭配早餐一起喝，蘇麗文當時接受CBS Texas採訪時表示：「我大約40年前開始喝Dr Pepper，一天三瓶，每位醫生都說這會害死我，但他們過世了，而我沒有，所以肯定哪裡出錯了。」

多年來，幾名百歲人瑞堅持認為某些飲品與食物是他們長壽的關鍵，2013年一名當時105歲的老婦表示她每天吃培根；2019年一名101歲的老翁說，他每天下午4時會喝一瓶Coors Light啤酒。

去年過世，享嵩壽118歲的安德烈修女(Sister Andre)則說，工作及照顧他人使她保持活力。

專家發現，明智的飲食、自然的行動、與他人聯結以及擁有目標或前景等因素有助於活得更長壽；在一項調查中，四分之一的人瑞表示，保持正向的態度是保持健康的首要方法。