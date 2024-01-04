我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

歡慶101歲 退伍士官長曝光長壽祕訣：喝「這種」飲料

編譯徐薏茹／綜合4日電
陸軍退伍士官長彼得森2日在加州的特拉維斯空軍基地歡慶101歲生日。(取自空軍基地網站)
陸軍退伍士官長彼得森2日在加州的特拉維斯空軍基地歡慶101歲生日。(取自空軍基地網站)

陸軍退伍士官長彼得森(Eugene Petersen)2日在加州的特拉維斯空軍基地(Travis Air Force Base)歡慶101歲生日，他每周總有幾日會到這一基地當志工，當被問到長壽的祕訣時，彼得森的答案令人意外，他認為是碳酸飲料「胡椒博士」(Dr Pepper)。

他的女兒說，彼得森於1941年入伍，曾在菲律賓及越南服役，他在從軍59年後從陸軍退伍，之後在美國郵政署工作14年。

彼得森在大衛格蘭特醫療中心和特拉維斯空軍基地擔任志工逾十年，根據空軍基地的消息，他於2010年開始在基地服務，現在每周仍有三到五日，一日至少四小時當志工。

醫療支援第60中隊指揮官中校瑞妮·安傑洛娃(Reni Angelova)表示，彼得森在協助健康資訊管理辦公室維護醫療紀錄方面發揮重要作用，他也樂於和職員與年輕的空軍士兵分享他的知識、經驗與生活。

彼得森並不是唯一對Dr Pepper表達深切喜愛的百歲人瑞，德州人瑞伊莉莎白·蘇麗文(Elizabeth Sullivan)於2017年過世，享嵩壽106歲，她曾於2015年受訪表示，Dr Pepper是她喝飲料的選擇，她甚至會搭配早餐一起喝，蘇麗文當時接受CBS Texas採訪時表示：「我大約40年前開始喝Dr Pepper，一天三瓶，每位醫生都說這會害死我，但他們過世了，而我沒有，所以肯定哪裡出錯了。」

多年來，幾名百歲人瑞堅持認為某些飲品與食物是他們長壽的關鍵，2013年一名當時105歲的老婦表示她每天吃培根；2019年一名101歲的老翁說，他每天下午4時會喝一瓶Coors Light啤酒。

去年過世，享嵩壽118歲的安德烈修女(Sister Andre)則說，工作及照顧他人使她保持活力。

專家發現，明智的飲食、自然的行動、與他人聯結以及擁有目標或前景等因素有助於活得更長壽；在一項調查中，四分之一的人瑞表示，保持正向的態度是保持健康的首要方法。

美國郵政 加州 越南

上一則

眾院議長強生率團訪美墨邊境 施壓拜登移民改革

下一則

策畫襲美人員…蘇雷曼尼主導國際恐襲 被視為伊朗英雄

延伸閱讀

眾院議長強生新年挑戰：共和黨些微「多數」變少了

眾院議長強生新年挑戰：共和黨些微「多數」變少了
越南人愛這2個數字 幸運車牌拍出121萬

越南人愛這2個數字 幸運車牌拍出121萬
屋崙警委會閉門會 再提新局長人選

屋崙警委會閉門會 再提新局長人選
玉米餅包黑豆飯 長壽專家找到最健康早餐

玉米餅包黑豆飯 長壽專家找到最健康早餐

熱門新聞

17歲中國交換生疑在美遭綁架。（Riverdale警局）

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

2023-12-30 11:49
特斯拉位於德州的超級工廠，傳出2021年曾發生機器人攻擊工程師的事件，宛如電影情節。（路透）

特斯拉遭爆機器人攻擊工程師 目擊者曝驚險一幕

2023-12-27 13:36
俄羅斯總統普亭(右)今年3月曾向中國國家主席習近平(左)承諾，將與烏克蘭打至少五年。（美聯社）

普亭向習近平承諾「將與烏打5年」 恐影響習統一計畫

2023-12-27 22:17
中國放寬美籍旅客旅遊限制，元旦起不再需要提供回程機票、訂房證明及行程表。圖為深圳羅湖口岸的入境旅客。(新華社)

中國放寬美國旅客簽證限制 明起不需提供來回機票、訂房證明

2023-12-31 01:29
中國駐美國大使館29日宣布，明年1月1日起，減少旅遊簽證所需的申請資料。（路透）

便利往來 中國將減少美國赴中人員申請簽證所需資料

2023-12-30 02:45
總統拜登（右）12日在白宮與來訪的烏克蘭總統澤倫斯基（左）舉行聯合記者會。（美聯社）

拜登政府改變烏克蘭戰略 從擊敗俄羅斯轉為加強終戰談判地位

2023-12-28 07:09

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火

毛骨悚然…16世紀先知2024預言元旦應驗 命中日強震大火
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍