總統大選風向球 WSJ：25郡「老白」選民決勝負

圖為2015年川普到密西根州薩吉諾郡參加活動發表演說。（美聯社）

從2008年以來的四屆總統大選，全美僅25個郡投票與大選結果完全吻合；華爾街日報2日報導，2024年大選勝敗如何，這25郡選民支持動向成為關鍵指標，但大多數選民對現況感到不滿，憂心美國好日子已成過去式。

報導指出，根據人口統計數據，25個郡居民不管收入中位數或教育程度，與全國其他地區相比均顯得較低；居民年齡偏高，白人居多，極高比例居住地點為小型城市或偏鄉，65歲以上且領取退休金 的民眾比例同樣頗高。過去幾年裡，25個郡當中有半數呈現人口縮水。

25個郡還有一項特色：絕大多數地理位置距離美國經濟、文化重鎮頗為遙遠。住在這些郡裡的熟齡選民普遍認為，美國榮景已經過去，他們期待的候選人必須能夠帶領美國往前走，但眼前可以選擇的兩黨人選卻都有缺點，政見了無新意。

密西根州薩吉諾郡(Saginaw County)、賓州諾安普頓郡(Northampton County)，以及新罕布夏州 希爾斯布洛郡(Hillsborough County)便是其中三個郡；新罕布夏州哈德遜(Hudson)56歲商人葛拉斯里(Tony Grauslys)表示，國會議員把關注焦點放在其他國家的問題，令人感到憤怒，因為美國連自己的問題都還沒能解決。

住在密西根州薩吉諾的60歲退休州警詹金斯(Marvin Jenkins)受訪時便說，擔心兩大政黨的總統候選人歲數都太大，住在賓州弗利曼斯堡(Freemansburg)的38歲研究所學生茱麗葉‧威爾-羅賓森(Juliet Will-Robinson)說，希望看到有勝選希望地第三政黨選項。

報導指出，這三個郡的選民普遍認為，拜登 總統贏得連任的最佳策略，就是說服選民有辦法在第二任能控制物價，拜登也要向選民證明體能確實足以勝任未來四年職務所需；這三個郡的選民也說，川普若想重返白宮，勝利之道在於展現有能力讓美國經濟恢復到新冠疫情前的水平，還需讓選民看到能夠克制向來衝動行事的個人風格。