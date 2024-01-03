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黎官媒：以色列無人機襲擊黎巴嫩 哈瑪斯領袖被炸死

編譯陳韻涵／綜合2日電
以色列無人機2日晚對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區發動炸彈攻擊，導致巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」領袖艾魯里(圖)等人身亡。(路透)
以色列無人機2日晚對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區發動炸彈攻擊，導致巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」領袖艾魯里(圖)等人身亡。(路透)

哈瑪斯電視台與黎巴嫩「國家通訊社」2日宣布，以色列無人機當晚對黎巴嫩首都貝魯特(Beirut)南部郊區發動炸彈攻擊，炸死巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)政治局副主席艾魯里(Saleh al-Arouri)等人。

以色列官員不予評論，美聯社則報導，若以色列真為幕後黑手，中東衝突勢必進一步擴大。

以色列無人機2日晚對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區發動炸彈攻擊。圖為當地救援人員在搜救...
以色列無人機2日晚對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區發動炸彈攻擊。圖為當地救援人員在搜救。(美聯社)

哈瑪斯官員、前加薩衛生部長奈姆(Bassem Naim)證實，艾魯里在爆炸中身亡；黎巴嫩武裝組織真主黨(Hezbollah)匿名官員也說，艾魯里遇害。

真主黨領袖納斯拉勒(Hassan Nasrallah)誓言，若以色列鎖定黎巴嫩境內的巴勒斯坦官員發動攻擊，他會採取報復行動。

這場爆炸撼動貝魯特南郊穆沙拉菲耶(Musharafieh)，並在貝魯特南方街道引發大火；穆沙拉菲耶是真主黨軍事團體的據點之一，而真主黨是哈瑪斯的盟友。

這起爆炸事件在以軍與真主黨成員於黎巴嫩南部邊境交戰兩個多月後發生，這場衝突始於去年，戰事集中在邊境附近幾哩處，但以軍多次空襲黎巴嫩境內更深處的真主黨目標。

真主黨2日稍早表示，武裝分子在黎巴嫩與以色列邊境沿線，多次攻擊以色列軍事據點。

哈瑪斯表示，這場攻擊不會終結加薩的反抗運動。

巴勒斯坦自治政府總理史泰耶(Mohammad Shtayyeh)譴責攻擊，警告「會有風險和後果」。

黎巴嫩總理米卡提(Najib Mikati)同聲譴責，稱這場攻擊「意圖將黎巴嫩進一步捲入以哈戰爭。

伊朗則表示，艾魯里身亡，「將點燃對以色列的反抗運動」。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的顧問芮格夫(Mark Regev)否認以色列發動攻擊，但表示「無論是誰所為，這並非對黎巴嫩國家的攻擊，而是對哈瑪斯領導階層發動的精準打擊」。

哈瑪斯去年突襲以色列之前，內唐亞胡就曾威脅追殺艾魯里；以方指控艾魯里擔任軍事領袖時，主導攻擊西岸。

2015年，美國財政府將艾魯里列為「特別指定全球恐怖分子」(Specially Designated Global terrorist)，懸賞500萬元蒐集他的情報。  

以色列無人機2日晚對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區發動炸彈攻擊。圖為當地救援人員在搜救...
以色列無人機2日晚對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區發動炸彈攻擊。圖為當地救援人員在搜救。(美聯社)

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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