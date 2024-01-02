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聯邦眾院34人不連任 民主黨席次陷危機 共和黨贏面大

編譯盧炯燊／綜合1日電
全國共和黨委員會主席哈德森（Richard Hudson）。（美聯社）
全國共和黨委員會主席哈德森（Richard Hudson）。（美聯社）

眾院歷經混亂不堪的一年後，兩黨多位眾議員已表示不再尋求連任，由於議席的消長會改變眾院的控制權，因此可能衝擊明年的選舉。不過根據目前的情況來看，共和黨仍將保持優勢。

到目前為止決定離開眾院的議員，民主黨多於共和黨。目前約有20多個民主黨人表示不會尋求連任，共和黨14人有此決定。在這些人當中有些是退休，有些則將轉換跑道。預計會有更多人宣布類似決定，但迄今兩黨眾議員仍沒有大規模離開的跡象。

在宣布不再尋求連任的民主黨人裡，部分是來自競爭激烈的選區，他們的離開，讓共和黨人認定在2024年選舉後仍具有優勢控制眾院。

相反，離開的共和黨人裡，基本來自民主黨根本沒法翻盤的選區，故此眾院共和黨競選部門主席哈德森(Richard Hudson)不禁得意洋洋說，退休對民主黨來說是一個大問題，但對共和黨來說不是問題。

奧克拉荷馬州共和黨籍聯邦眾議員科爾(Tom Cole)聲稱已為2024年的選舉做好充分準備，又指不管誰勝誰負，控制眾院的優勢仍然是非常輕微。

他解釋，由於競爭性席位的數量比10年前少得多，兩極分化也大得多，以至於國會議席難以出現大規變動。但他對離任的民主黨人，人數超過共和黨人，仍然感到驚訝。

在決定離開眾院的民主黨人裡，九人將競選聯邦參議員，另外北卡羅來納州的傑克遜(Jeff Jackson)則全力備戰北卡州檢察長。除部分轉換跑道外，有部分確實是因為國會功能失調感到氣餒而不幹。

上月宣布退休的紐約州民主黨籍聯邦眾議員希金斯(Brian Higgins)是其中一個，他坦承擔心眾院混亂局面才剛開始，認為應用自己生命去做更多有建設性的事情。

科羅拉多州共和黨籍聯邦眾議員巴克(Ken Buck)一直支持前議長麥卡錫，在宣布退休時也表達了類似的挫敗感。

共和黨 眾院 民主黨

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