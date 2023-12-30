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明尼蘇達上紅湖驚傳「冰變」 上百釣客受困

記者顏伶如／綜合報導
明尼蘇達州一個湖泊表面的冰層破裂，冰上釣客隨冰漂流，十分危險。圖為冰上釣魚的資料照片。(路透)
明尼蘇達州一個湖泊表面的冰層破裂，冰上釣客隨冰漂流，十分危險。圖為冰上釣魚的資料照片。(路透)

明尼蘇達州貝爾特拉米郡(Beltrami County)警長辦公室29日表示，位於明州北部的上紅湖(Upper Red Lake)湖面結冰，一塊浮冰從結冰主體脫落，約有75人至100人受困於浮冰上，救難小組已經展開搜救行動。

貝爾特拉米郡警長辦公室在新聞稿中指出，漁民受困於從結冰主體脫落的一塊浮冰上，無法返回岸邊。

警方指出，由於水面非常遼闊，無法架橋讓民眾脫困，「我們正設法展開救援行動，把民眾帶上岸。警方表示，來自許多地區的急救員都已出動加入搶救。

至於是否有民眾落入湖中，警方在新聞稿中則說，並無跡象顯示有民眾落水，也沒有收到有民眾落入湖裡的報案。

貝爾特拉米郡警長辦公室與明州自然資源廳(Department of Natural Resources，DNR)28日都在臉書(Facebook)發文指出，明州各地湖面結冰變化多端，狀況非常不穩定。

明州自然資源廳警告說，雖然氣象預報說結冰機會極高，但除非出現連續數日酷寒，得以產生晶瑩剔透的新冰，否則水面結冰其實狀況極差；民眾應該留在岸上，等候水面累積至少4吋的潔淨新冰，如果要到冰上，必須確保帶有所有安全配備，並且經常檢查結冰厚度。

貝爾特拉米郡警長辦公室28日接到報案後前往上紅湖，有兩名漁民乘坐冰上越野車結果冰塊破裂掉進湖裡。兩人後來從湖裡爬上冰面，但卻受困而無法回到岸邊，所幸兩人最後雙雙獲救，並未受傷。

警方指出，近日下雨及超過冰點之上的氣溫，導致結冰融化。

上洪湖經常發生冰上救援事件。兩名釣客28日從冰面跌入湖裡，19日則有一架輕型飛機降落時冰面破裂而卡住。約有50人在18日受困冰上，2022年11月曾發生浮冰脫落導致200人受困。

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