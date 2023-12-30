巨浪警報連襲西海岸 北達科他州斷電進入緊急狀態

美西天候惡劣，狂風暴雨挾帶40呎高巨浪撲上海岸。(美聯社)

國家氣象局(National Weather Service)29日上午再度向美國西海岸數百萬人口發出巨浪警告，氣象專家和當地領袖敦促民眾遠離海灘、碼頭和海岸沿線；預報顯示，太平洋風暴周末將繼續為西海岸帶來雨水、洪水 和巨浪。與此同時，北達科他州 29日宣布全州進入緊急狀態，以因應一場在聖誕節前後導致2萬多人斷電的冰暴。

洛杉磯國家氣象局29日預報表示，南加州 海岸線預計將出現危險巨浪和危及生命的離岸流，並可能發生洪患；這將是一場「多年未見的巨浪和沿海洪水特殊事件」，衝浪者和海灘遊客溺水風險很高。加州中部海岸海灘附近海浪可能高達25呎，足以掀翻小船；情況可能「極危險」。

加州文圖拉(Ventura)海灘28日已出現巨浪，有八人送醫。預計文圖拉郡海岸線的巨浪將持續高達10至15呎，最高可達20呎。

國家氣象局駐舊金山辦事處稱，北加州29日的降雨和陣風將持續到30日。從北灣(North Bay)到大蘇爾(Big Sur)海浪最高可達19呎；預計沿海山區降雨量約2至3吋，偏遠地區降雨量可達5吋；沿海地區陣風時速可能高達50哩。

位於俄勒岡州梅德福(Medford)的國家氣象局則稱，俄勒岡州海浪預計達25呎，可能引發洪水，破壞基礎設施，並導致海灘侵蝕。

北達科他州風暴使公路冰封，貨櫃車無法行駛。(北達科他州公路巡警網站)

至於本周稍早襲擊美國中部的大型冬季風暴，其帶來的冰雨已迫使北達科他州長柏根(Doug Burgum)在29日宣布全州進入緊急狀態。他表示，冰暴導致電線斷電，聖誕節前後已有逾2萬人斷電。

柏根希望拜登總統發布災難聲明，提供聯邦援助，協助北達科他州支付修復數百根電線桿費用。據PowerOutage.us稱，截至29日仍有4000多戶斷電。

冰暴已迫使從大福克斯(Grand Forks )到加拿大邊境的部分州際公路關閉；北達科他州首府俾斯麥(Bismarck)警方26日當天接獲175起車禍報案；冰雨後，當地道路滑溜，還有人穿上溜冰鞋上街玩耍。