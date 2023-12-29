流於形式？私人稽查業每年賺走上億 卻沒能解決童工問題

農業部曾發函給18家大肉商，要求他們杜絕雇用童工問題。(美聯社)

紐約時報 28日報導，私人稽查業者每年收入數十億元費用，結果卻沒能解決潛藏於美國某些角落的童工問題；幾家美國知名廠商旗下供應商，工廠其實都有稽查人員沒有發現的童工，包括Skittles and Starburst水果糖、麥當勞(McDonald's)、嬰兒食品嘉寶(Gerber)、奧利奧餅乾(Oreo)、Cheez-Its起司餅乾等。

過去20年來，知名企業對於供應商使用童工而釀成公關危機，雇用私人業者展開勞動稽查便成了解決之道。童工引發觸法疑慮時，企業面對股東憂心司法後果、倡議團體發動抵制時，便可以拿出稽查報告做為證據，辯稱問題已經排除。然而，全球市場大餅上看800億元的社會責任稽查(social compliance audits)產業，每年雖為企業進行數十萬次稽查任務，卻常出現疏漏。

報導指出，2019年某天早晨，一名稽查員抵達位於明尼蘇達州偏鄉的肉品包裝廠，代表連鎖藥局華格林(Walgreens)對自營肉乾品牌展開安全及勞動檢查。稽查員檢查數百項目，包括緊急逃生出口、是否有性騷擾或童工等，下午檢查完畢確認並無違規情事。不過，夜幕降臨時，150名勞工來到包裝廠上班，其中就有隻身到美國打工、最小只有15歲的無證兒童，操作著可能有截肢及骨折風險的重機械。

直到2023年春天，明州 錢德勒(Chandler)押花點心肉品廠(Monogram Meat Snacks)才被聯邦勞工部 發現嚴重觸犯禁止使用童工的法令，遭勒令暫停出貨。肉品廠表示，對於勞工年齡查驗已採取更嚴格的措施。

紐約時報報導，全美幾乎每一州都有隻身來美無證孩童冒著違法風險從事危險工作，這些孩童通常持有偽造證件，稽查人員若只查看文件卻沒有與員工面對面接觸，非常容易漏過。知名企業認為供應商工廠所有作業流程都經過嚴格檢查，真實狀況卻有天壤之別。

報導指出，2019年負責華格林明州肉品包裝廠稽查的稽查員考爾林頓(Joshua Callington)，過去10年共計完成1000次稽查任務。他說，如果稽查執行正確，勞工生活將能獲得改善，但愈來愈常出現的狀況是，每次稽查行動都像掙扎於「追求真相」與「避免衝突」兩者之間。