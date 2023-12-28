民調雖49%仇富 但仍崇拜馬斯克、蓋茲等科技富豪

馬斯克、比爾蓋茲(圖)等科技富豪是美國人最崇拜的對象。(路透)

CNBC有線電視網報導，Vox與Data for Progress於2021年進行的民調顯示，37%美國人將億萬富翁視為榜樣，雖然49%自認討厭億萬富翁如查克柏格 (Mark Zuckerberg)、貝佐斯(Jeff Bezos)之輩，不過俄亥俄州 立大學(Ohio State)和康乃爾大學(Cornell)的研究發現，即使討厭金字塔富豪，但馬斯克(Elon Musk)、比爾蓋茲(Bill Gates)等科技富豪仍是美國人最崇拜的對象。

舉凡創業艱辛但最終美夢成真的故事向來受到大眾追捧，熟悉美國科技產業史的華盛頓大學(University of Washington)史學教授瑪格莉特‧奧瑪拉(Margaret O'Mara)說：「矽谷 的秘密就在於說故事。」

馬斯克(圖)、比爾蓋茲等科技富豪是美國人最崇拜的對象。(路透)

「當你看到草創期是在學校宿舍或家裡車庫，然後透過引人注意、令人振奮的情節，最後打造一個價值數億元的企業王國，這種激動人心、白手起家的故事，就是真實發生在矽谷的美國夢。」不過奧瑪拉提醒：「關注這些特殊的故事，千萬不要誤以為任何人都可以辦到。」

科技富豪之所以受到推崇的另一項主因，就是跳脫窠臼；奧瑪拉說：「這類故事觸及美國文化根深柢固的層面，因為美國是革命成立的國家，所以叛逆、不服從權威，自己當老闆，都很受推崇。」

哥倫比亞大學(Columbia University)新聞學教授江恩(Richard R. John)表示，現代人崇拜科技富豪個人，不光受到媒體影響，還有社群平台的推波助瀾，「不是侷限於某地，而是全國性、甚至全球性。」

因此科技富豪的崛起，成為現代人成功典範，也是公眾的集體意識；奧瑪拉坦言：「現代人立志做大事，並非在大企業就業，而是開創個人事業，然後成為另一個查克柏格。」

奧瑪拉強調，多數億萬富翁的成功並非全憑個人努力，還有各種外在條件配合，長遠來看也可能是成為陷阱，因為賭注全部押在領導者身上，一旦出狀況，企業可能分崩離析。

2018年科技投資家麥克納米(Roger McNamee)向CNBC透露，矽谷真正的問題在於崇拜創辦人，因此多數科技領袖擁有至高權力，卻吝於接受建設性批評。