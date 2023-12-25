灰狗巴士財務困難接連關站 衝擊低收入者出遠門

灰狗巴士正在裁減巴士站，使偏遠地區和小鎮居民十分不便，圖為灰狗巴士在洛杉磯市區的車站。(美聯社)

灰狗(Greyhound)、Trailways和Megabus等城際巴士每年運載的乘客數量是美國鐵路(Amtrak)的兩倍，但現在灰狗和其他私人公司的巴士終點站正接連關閉。主因是運營成本高昂、缺乏政府支持，甚至有投資 人看準灰狗巴士停靠站的房地產 ，買下後再轉售獲利。

許多大城市的巴士公司都已將站點遷至較偏遠郊區，這些地方通常無法透過大眾運輸到達，改提供路邊服務或甚至完全取消路線。

一個州的車站關閉，會影響到其他州的服務，灰狗巴士在密西西比州傑克遜的站點關閉後，接著又關閉阿肯色州的小石城的站點。

研究城際巴士旅行的德保羅大學教授施維特曼(Joseph Schwieterman)表示，這個現象正在剝奪低收入 和行動不便的公民出遠門的機會，因為他們沒有其他選擇。

調查顯示，約四分之三城際巴士乘客的年收入低於4萬元，若沒有巴士服務，超過四分之一的人不能出遠門。城際巴士也有許多少數族裔、殘疾人士和失業旅客的乘客。

灰狗巴士將站點出售給投資者，航站樓的關閉速度不斷加快。去年，奧爾登子公司Twenty Lake Holdings以1.4億元購買33個灰狗站點，並轉售給房地產開發商。

對巴士公司來說，運作、維護和繳納財產稅的成本高昂，許多車站無法好好維持而成為遊民和犯罪的地點。

站點沒了，旅客不能使用廁所，遇到惡劣天氣，或需要長時間停留，沒有可以安全地等待或休息的地方。當巴士公司改採路邊服務，接踵而來的是行李堵塞街道，讓乘客在街角等候，引發不小的紛爭。

辛辛那提市中心的灰狗巴士終點站搬遷到郊區停車場裡的一輛拖車，座位有限，沒有食物，只有兩間廁所，營業時間為上午12:30至下午5:30。

路邊服務的方式雖也吸引不少新乘客，但通常只有在大城市，且不提供轉乘服務，當大量乘客卻沒有足夠的指引和服務，會是一個問題。

在亞特蘭大，灰狗巴士在聯邦政府補助下開設一個新的1萬4000平方呎的車站，供其他城際巴士運營商使用，地點靠近其他大眾運輸工具，火車站附近將會是巴士站的最佳選擇。