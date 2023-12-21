最長冤獄 71歲奧州男服刑48年獲釋 可獲17.5萬賠償

奧克拉荷馬州71歲的西蒙斯(左)因被誤判謀殺罪蹲牢近50年，19日被裁定無罪； 他已服刑48年，是美國至今被無罪釋放、坐監最久的冤獄者。（美聯社）

奧克拉荷馬州 71歲的西蒙斯(Glynn Simmons)因被誤判謀殺罪蹲牢近50年，19日被正式裁定無罪；根據「國家無罪登記處」(The National Registry of Exonerations)的紀錄，現年已71歲的西蒙斯定罪以來已服刑48年1個月又18天，是美國至今被無罪釋放、坐監最久的冤獄者。

在檢察官認同其案件關鍵證據未移交給辯護律師後，西蒙斯已於7月獲釋。

辯護律師諾伍德(Joe Norwood)20日表示，根據最新裁決，西蒙斯有資格因被錯誤定罪而從州府獲得最高17萬5000元賠償，也為他對奧克拉荷馬和相關執法部門提起聯邦訴訟開啟大門。

奧克拉荷馬郡區法官帕倫博(Amy Palumbo)裁決稱，「本法院藉由明確且令人信服的證據認定，西蒙斯被定罪、判刑和監禁的罪行並非由他所犯下。」

西蒙斯感覺自己得到平反；他在最新裁決後的記者會上簡短地表示，不要說無罪不可能發生，它確實可能發生。

西蒙斯一直堅稱無罪，並表示1974年卡洛琳‧羅傑斯(Carolyn Sue Rogers)在埃德蒙德(Edmond)一家酒莊被殺時，他在路易斯安納州 。

該兇殺案發生後隔年，西蒙斯和同案被告羅伯茨(Don Roberts)都被判謀殺罪，最初判死刑，到了1977年，美國最高法院做出死刑相關裁定後，刑期被減為終身監禁，羅伯茨2008年獲假釋。

就在地區檢察官葳姬‧貝亨納(Vicki Behenna)提到檢察官未移交該案證據後，帕倫博法官7月便下令重審西蒙斯；檢察官未移交的證據包括一份顯示目擊者可能已確認其他嫌疑人的警方報告。

貝亨納9月指出，西蒙斯案件已不再有物證，儘管她反對宣布他無辜，她仍宣稱不重審。