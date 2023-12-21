我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

中國再出招 宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

路透：展望2024 美中會有新動盪

編譯盧炯燊／綜合20日電

美中關係在2023年先是經歷間諜氣球風波、 晶片之爭以及軍事競爭加劇後，年末時稍為緩和準備進入2024年；路透分析指出，兩國關係在2024年仍會有新的動盪。台灣1月選舉以及美國11月的總統選舉，乃至持續的貿易戰，都會在新的一年跌宕起伏。

台灣1月13日的總統大選，北京如何反應，將會決定與華盛頓的關係，會否因此出現相互猜疑而重新緊張升級。

民進黨的賴清德與搭檔蕭美琴在民意調查中領先，中國稱之為「雙獨組合」。北京視台灣是中國一部分，台灣的歷次選舉，中國不論文攻或武嚇，都是運用影響力，最顯著的是1996年台海飛彈危機，以「戰爭邊緣」威脅。

北京此次再度加大軍事及政治壓力，定性為「和平與戰爭」的選擇，並敦促台灣民眾做出「正確選擇」。

另一個選舉即2024年的美國大選，對美中關係的可能影響更大。除非出現意外，否則將是現任總統拜登與前任總統川普的二次對決，讓中國國家主席習近平特別關注的就是，川普會捲土重來嗎？

華盛頓史汀生中心(Stimson Center)中國項目主任孫韻認為，川普回歸將是中國的噩夢。

川普任內對中國發動貿易戰、指責中國是新冠起源。接任的拜登巧妙地加強對北京的壓力，不但維持川普時代的關稅，還實施新的出口管制，加強美國的抗中聯盟。

孫韻指出，川普的回歸對中國來說可能是一個地緣政治福音，但中方希望看到的是一位遵守接觸規則的領導人，而川普有著不可預測性，緊張關係可能進一步升級。

另一個無可避免、衝突會加劇的就是晶片問題。美國阻止高端晶片落到中國手上的出口管制只會有增無減。商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)已表明，對中方出口的管制更新，至少每年一次。

當然北京也會全力反制，特別主導著晶片生產所需稀土的出口地位，自然會繼續以此作為武器。

川普 晶片 拜登

上一則

動作頻頻 美衛星影像曝：中國正祕密重建羅布泊核試場

下一則

傳習近平要求「峰會後 聲明不支持台獨」遭拜登拒絕

延伸閱讀

川普稱無證移民「污染美國血液」 引發朝野抨擊

川普稱無證移民「污染美國血液」 引發朝野抨擊
一洲焦點／美台大選：科州禁川普參加初選、台總統辯論

一洲焦點／美台大選：科州禁川普參加初選、台總統辯論
NBC：中國要拜登在拜習會後發聲明反台獨 白宮拒絕

NBC：中國要拜登在拜習會後發聲明反台獨 白宮拒絕
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

熱門新聞

司法部宣布破獲一個殺豬盤集團，裡面有三位華人，騙取款項高達8000萬元。殺豬盤經常利用民眾寂寞的心理詐騙金錢，許多受害者都是華人。（路透）

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

2023-12-14 21:36
「護照制度改革暨避免積案法案」(Passport System Reform and Backlog Prevention Act)13日在兩黨國會議員全面支持下，在眾院外交委員會(House Foreign Affairs Committee)通過表決。（美聯社）

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

2023-12-15 11:34
波士頓市長吳弭，13日對誤發市府聖誕派對只限少數族裔市議員參加一事，表示誤發是「無心之過」。圖為吳弭接受世界日報專訪。（記者何卓賢／攝影）

波士頓市長吳弭辦聖誕派對 遭引議「種族隔離」

2023-12-13 23:16
拜登總統車隊17日晚間在德拉瓦州威明頓市遭一輛SUV撞上，特勤人員立刻將肇事車輛包圍，並調查駕駛。（路透）

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

2023-12-17 21:21
緬甸多地秩序混亂，政府有時也難以控制。圖為緬甸首都仰光。(路透)

遭綁架7月 中國男子逃出緬甸詐騙基地 曝光內部影像機密

2023-12-18 11:36
常常運動養成良好習慣，，飲食也必須吃的健康營養。（Pexels）

快看世界／常運動、身材好卻還是高體脂 原因出在這

2023-12-15 15:18

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元