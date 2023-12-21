路透：展望2024 美中會有新動盪

美中關係在2023年先是經歷間諜氣球風波、 晶片 之爭以及軍事競爭加劇後，年末時稍為緩和準備進入2024年；路透分析指出，兩國關係在2024年仍會有新的動盪。台灣1月選舉以及美國11月的總統選舉，乃至持續的貿易戰，都會在新的一年跌宕起伏。

台灣1月13日的總統大選，北京如何反應，將會決定與華盛頓的關係，會否因此出現相互猜疑而重新緊張升級。

民進黨的賴清德與搭檔蕭美琴在民意調查中領先，中國稱之為「雙獨組合」。北京視台灣是中國一部分，台灣的歷次選舉，中國不論文攻或武嚇，都是運用影響力，最顯著的是1996年台海飛彈危機，以「戰爭邊緣」威脅。

北京此次再度加大軍事及政治壓力，定性為「和平與戰爭」的選擇，並敦促台灣民眾做出「正確選擇」。

另一個選舉即2024年的美國大選，對美中關係的可能影響更大。除非出現意外，否則將是現任總統拜登 與前任總統川普 的二次對決，讓中國國家主席習近平特別關注的就是，川普會捲土重來嗎？

華盛頓史汀生中心(Stimson Center)中國項目主任孫韻認為，川普回歸將是中國的噩夢。

川普任內對中國發動貿易戰、指責中國是新冠起源。接任的拜登巧妙地加強對北京的壓力，不但維持川普時代的關稅，還實施新的出口管制，加強美國的抗中聯盟。

孫韻指出，川普的回歸對中國來說可能是一個地緣政治福音，但中方希望看到的是一位遵守接觸規則的領導人，而川普有著不可預測性，緊張關係可能進一步升級。

另一個無可避免、衝突會加劇的就是晶片問題。美國阻止高端晶片落到中國手上的出口管制只會有增無減。商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)已表明，對中方出口的管制更新，至少每年一次。

當然北京也會全力反制，特別主導著晶片生產所需稀土的出口地位，自然會繼續以此作為武器。